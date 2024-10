Hogyan változik jövőre az éves autópálya-matrica ára? (x)

Fontos évforduló

Az infláció miatt az áremelések mostanra sajnos a mindennapok részévé váltak. Ezt pedig nem csak azon érezzük, hogy többe kerül a bevásárlás, de a szolgáltatások ára is stabilan emelkedik. Az ilyen bizonytalan időkben pedig már az is jól tud esni, ha egy termékről biztosan tudjuk, hogy változik az ára, azonban azt évente csak egyszer teszi és azt is nagyjából fix időpontban.

Az autópályákhoz kapcsolódó útdíjak éppen ebbe a kategóriába tartoznak, hiszen a szolgáltatók általában augusztus hónapban határozzák meg és teszik közzé a jövő évtől érvényes tarifákat. Ennek alapjául az év eddigi inflációs adatainak átlagát használják, így a metódus már jól bevált. Bár ez a módszer is emelkedést jelent, annak mértéke közel sem annyira vészes, mint sokan gondolták. Az éves autópálya matrica ára az autopalyamatrica.hu információi között is ellenőrizhető.

Mennyi az annyi?

Az áremelések egyik komoly problémája, hogy aránytalan. Az éves autópálya matrica ára és természetesen a többi matrica költsége sem nő azonban túlságosan jelentős mértékben. Számszerűsítve ez annyit tesz, hogy 2025 januárjától nagyjából 3,4 százalékkal kell majd többet fizetni a termékekért. A változás ugyanúgy érinti a megyei matricát, a 10 napos autópálya-matricát, mint az összes többi kategóriát és terméktípust.

Hogyan változik jövőre az éves autópálya-matrica ára / Fotó: autopalyamatrica.hu

A matricák értékétől függően ez persze ezres nagyságrendű változás is lehet, de az alacsonyabb árú termékek esetében mindössze pár száz forinttal kell majd többet fizetni. Konkrétabban ez azt jelenti, hogy az éves autópálya matrica ára kevesebb, mint 2 ezer forinttal emelkedve 59 210 forintba kerül majd, míg a szintén népszerű 10 napos autópálya matrica ára alig több, mint 200 forintot nő, így 6620 forintért válthatjuk majd meg a következő évtől. Ez a változás pedig ugyanúgy érvényes az összes matrica típusra.

Optimalizált útiköltségek

A jövő évi árak ismerete azért is hasznos, mivel így mindenki jó előre megtervezheti azt, hogy számára melyik matricatípus éri meg a leginkább. Az éves autópálya matrica várhatóan jövőre is a népszerűségi lista élbolyába tartozik majd, de a kínálat legújabb kori bővülése jóval szélesebb körű lehetőségeket kínál az alkalmi és rendszeres autópálya használóknak egyaránt. Az optimális megoldás tehát csak némi számolás kérdése.