A kedvezményes finanszírozási konstrukció pontosan azokra a társadalmi igényekre reagál, amelyek az elmúlt években egyre erősebben körvonalazódtak: megfizethető, energiatakarékos, hosszú távon biztonságot nyújtó családi otthonokra van szükség. A program rugalmas feltételei, alacsony kamatai és kiszámítható feltételei olyan pénzügyi környezetet teremtenek, amelyben a családok magabiztosan vághatnak bele új otthonuk felépítésébe.

Az Otthon Start program új lendületet adott a magyar építési piacnak / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Egyre több fiatal család is képes az új, kedvezményes feltételekkel megjelenni az otthonépítők között, akiknek korábban erre nem volt anyagi lehetőségük. A kiemelkedően alacsony önerő, a kiszélesített igénybe vevői kör mind-mind a fiatal otthonépítő családok érdekeit szolgálják remekül, számukra nyitják meg a piacot és a lehetőséget.

Az Imperial Holding tapasztalatai azt mutatják, hogy a program nemcsak az érdeklődést lendítette fel, hanem a tényleges építkezések számát is. Szeptember óta már 28 ügyfelünk döntött úgy, hogy az Otthon Start program igénybevételével építi fel új otthonát, rendkívül kedvező, a piaci átlagnál jóval versenyképesebb árakon és feltételekkel

– nyilatkozta Szántó Éva ügyvezető.

A kivitelezések bruttó 580 000 és 630 000 Ft közötti átlagos négyzetméteráron valósulnak meg, ami jelen piaci környezetben kiemelkedően jó ajánlatnak számít.

A technológiák megoszlása a következőképpen alakult:

15 könnyűszerkezetes családi ház

9 téglaépítésű szerkezet

4 előre gyártott beton (Liapor, kéregfal, moduláris) ház

Ez jól mutatja, hogy a családok egyre tudatosabban keresik a gyorsan, költséghatékonyan, ugyanakkor magas műszaki tartalommal megvalósítható technológiákat.

„Mindegyik szerződést előre pontosan tudható, fix árral, fix feltételekkel elérhető típusházaink valamelyikére kötöttük, melyekből már 1300 körülivel rendelkezünk – az ország legnagyobb választékával. Ezek a típustervek természetesen igény szerint módosíthatóak, egyénileg testre szabhatóak, azonban az előre kiszámítható ár, a fix feltételek miatt szinte minden ügyfelünk ezek közül választ. Érthető, hiszen az építkezés során a legfontosabb a biztonság, senki sem szeretne kellemetlen meglepetéseket látni az árcédulán” – mondja Éva.