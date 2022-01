Bevezetési árfolyamukhoz képest 66 százalékkal, 505 ezer koreai vonra drágultak csütörtöki első kereskedési napjukon az LG Csoporthoz tartozó LG Energy Solution részvényei, miután rövid ideig 100 százalékos pluszban is álltak.

Fotó: JUNG YEON-JE / AFP

A nap végére így is a tőzsdei újonc vált a Samsung után a második legértékesebb céggé a szöuli börzén. A részvénykibocsátás során a Tesla, a VW és a GM e-autóihoz is akkumulátorokat szállító vállalat 10,6 milliárd dollárnyi tőkét vont be, s ezzel az Alibaba hongkongi debütálása óta a legsikeresebb ázsiai tőzsdére lépést mutatta be.