Harry Macklowe ingatlanmogul és volt felesége modern műgyűjteményének további 30 darabját, köztük Pablo Picasso, Mark Rothko, Andy Warhol műveit árverezik el májusban New Yorkban a válóper rendezésének részeként - jelentette be pénteken a Sotheby's aukciósház.

A legjelentősebb 20. századi művészek alkotásaiból álló gyűjteményt azért bocsátották áruba, mert a házaspár 2018-ban kezdődött válóperében nem tudott megállapodni a vagyonmegosztásról. A gyűjtemény 35 darabját már egy novemberi aukción eladták 676 millió dollárért (217 milliárd forint), a legmagasabb összegért a Sotheby's történetében.

A május 16-i aukción festményeken kívül vevőt keresnek Picasso, Giacomett és Jeff Koons szobraira is. Az eladó műalkotásokat keddtől március 2-áig Londonban mutatják be a nagyközönségnek, utána Palm Beachben, Tajpejben, Hongkongban, Sanghajban, végül New Yorkban. Együttesen több száz millió dollár bevételre számítanak.

A Macklowe házaspár válását - 59 évi házasság után - 2020-ban mondták ki. A 40 év alatt közösen létrehozott, részben a manhattani Plaza-épületben lévő otthonukban elhelyezett műgyűjtemény értékében azonban nem tudtak megállapodni, ezért a bíró kinevezett egy ügyintézőt a műtárgyak eladásának felügyeletére.