A lakosság és a vállalatok konjunktúraérzete is romlott kis mértékben a Századvég Konjunktúrakutató decemberi felmérése szerint. A hétfőn közzétett összefoglaló szerint a lakossági index mínusz 26,4-ről mínusz 29,9-re gyengült a mínusz 100 és plusz 100 közötti skálán, a vállalati mutató értéke pedig mínusz 20,7-ről mínusz 21,9-re változott. A közlemény szerint az indexet továbbra is az orosz–ukrán háború, a szankciók okozta magasabb inflációs környezet és a gazdasági szankciók által okozott bizonytalanság tartja negatív tartományban, amit a pénzügyi, devizapiaci, valamint az árupiacokon tapasztalható nagyobb turbulenciák is fokoznak.

A lakossági alindexek közül három is romlott az előző hónaphoz képest. A legkedvezőbb továbbra is a foglalkoztatási helyzet megítélése, amelynek értéke az előző havi mínusz 12,2-ről mínusz 11,9-re emelkedett. Legrosszabbnak az inflációs folyamatokat ítélik meg a háztartások, ennek alindexe minimális mértékben, mínusz 88,5-ről mínusz 93,0-ra romlott. A gazdasági környezet megítélése az előző havi mínusz 34,4 pontos értékről mínusz 42,2-re esett, míg az anyagi helyzeté mínusz 21,3 után mínusz 25,0 lett.

Egyre többen gondolják azt, hogy Magyarországon rossz irányba mennek a dolgok, szemben az előző havi 32,9 százalékkal,

decemberben 42,7 százalék válaszolta azt, hogy határozottan rossz irányba mennek a dolgok hazánkban.

A felmérés vállalati részében két alindex kedvezőtlenebbé vált az előző hónaphoz képest. A gazdasági környezet mutatója az előző havi mínusz 37,3-ról mínusz 41,7-re gyengült, míg az üzleti környezeté mínusz 30,1-ről mínusz 33,2-re esett. Az iparági környezeté mínusz 22,4 maradt, a termelési környezeté mínusz 13,4-ről mínusz 13,2-re javult.