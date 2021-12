Hogyan működik egy ingatlan árverés?

Az ingatlan árverés a hagyományos licitáláshoz hasonlóan egy kikiáltási árral indul. Ez az alap ár, aminél olcsóbban nem lehet hozzájutni az ingatlanhoz és ez az, amire licitálhatunk. A licitálás folyamata során egy általában előre meghatározott összeggel emelhetünk a kikiáltási áron. A licitnek akkor van vége, ha már senki más sem kínál magasabb árat a kikiáltott ingatlanért.

Az ingatlan árverés legnépszerűbb formája jelenleg az online árverés. Árverezett ingatlanok kerülhetnek a piacra a tulajdonosuk szabad akaratából is, például egy online piactéren,vagy egy OTP ingatlan árverés keretében, de van, amikor hatósági szervek tesznek közzé ilyet. A lefoglalt ingatlanok árverése bíróság által történik, általában az MBVK webes felületén. Az ilyen ingatlanok árverése általában a tulajdonosuk adósságának behajtása végett történik.

Az árveréses ingatlanok kikiáltási ára a piaci ár körülbelül 50-70%-a szokott lenni. Ezt természetesen a tulajdonos (nem lefoglalt ingatlan esetén), a NAV, vagy a végrehajtó által kijelölt ingatlan értékbecslő erősíti meg.

Fotó: https://hu.flatfy.com/

Az árverezett ingatlanok veszélyei

Egy ingatlan árverésen történő részvétel nem jár azonban veszélyek nélkül, főleg, ha egy lefoglalt ingatlanról van szó. Az alábbiakban felsoroljuk a leggyakoribb problémákat, amik a lefoglalt, majd árverezett házak esetében elő szoktak fordulni:

• Gyakran előfordul, hogy a végrehajtásra kerülő ingatlanokban a közműszolgáltatók elzárták az összes létfontosságú közművet, például a víz-, gáz- és áramszolgáltatást. Ezek újbóli bekapcsolása komoly extra költségekkel jár.

• A sok ideje üresen álló lakásokban a szellőztetés hiánya penész kialakulását, vagy akár kártevők megjelenését is jelentheti. Ezek eltüntetése is pénzbe kerül.

• Ennél sokkal kényelmetlenebb azonban, ha a végrehajtást elszenvedő személy vagy személyek a lakás vagy ház összes mozdítható (és kevésbé mozdítható) tartozékát magukkal viszik. Nem túl gyakori, de előfordul, hogy a kilakoltatott emberek a radiátortól kezdve a szagelszívóig vagy a toalettig mindent magukkal visznek. Ezek pótlása természetesen mind az új tulajra vár.

• Ezen felül még az a probléma is fennáll, hogy hiába sikeres az árverés, a jelenlegi lakókat nem lehet kiköltöztetni, mert még mindig az ingatlanban vannak. Ilyenkor nem tehetünk semmit, csak várhatunk a végrehajtóra, hogy elvégezze a dolgát, ezzel is elnyújtva a folyamatot, amíg birtokba vehetjük jogosan szerzett tulajdonunk.

Hol vannak idehaza árveréses ingatlanok online?

Magyarországon több helyen is találhatunk árveréses ingatlanokat online. Ezek közül a virtuális terek közül a lefoglalt ingatlanok hatósági szervei általában saját oldalukon, vagy egy speciálisan erre a célra kialakított oldalon szokták tartani a liciteket. Magánszemélyek pedig a szokásos csatornákon, például ingatlanpiaci hirdetőoldalakon teszik közzé az árverezett házaikat. A két legnépszerűbb magyar árverési felület lefoglalt ingatlanokra a:

• NAV Elektronikus Árverési felülete (EÁF)

• Magyar bírósági Végrehajtó Kar felülete

Ezen kívül még az OTP ingatlan árveréseket biztosító felülete, az OTP Ingatlanpont is nagy népszerűségnek örvend.

Reméljük rövid ingatlan árverés kisokosunk kapóra jön majd, amennyiben a jövőben ily módon próbálnak ingatlant vásárolni!