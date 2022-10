Tisztul a kép rezsiszámlaügyben Az egyetemes szolgáltató ügyfelei többféleképpen is módosíthatják, hogy mennyi gázt kívánnak vételezni fűtési és mennyit egyéb célra, válthatnak a diktálós és az átalánydíjas fizetés között, és csökkenthetik a várható éves felhasználásuk nagyságát is. Ám bármit is lépnek, ha az év folyamán nem használnak többet a kedvezményes áron vásárolható mennyiségnél, akkor a végső elszámolásnál nem is fizetnek többet.