A mennyországban árul telkeket egy egyház

Egy spanyol-portugál gyökerű keresztény egyház telkeket árul a mennyországban, miután az egyház lelkésze, Entoms állítja, 2017-ben beszélt Istennel.

Fotó: Northfoto

A telkeket az MSN beszámolója szerint négyzetméterenként már száz dollárért is meg lehet venni. Az ajánlatot bemutató kiadványban a felhők között látható egy nagy ház, ami mögül arany sugarak bukkannak elő. A képen egy négyfős család is szerepel, és

fel vannak tüntetve a fizetési lehetőségek is, mint a Visa, a Mastercard, a Maestro, a RuPay, de a Google Pay és az Apple Pay is használható a telekvásárláshoz.

Egy ingatlanos influenszer, Armando Pantoja szerint ez minden idők legjobb ingatlanbefektetése, és arra is felhívta a figyelmet, hogy az egyház már most is több millió dollárral rendelkezik.

Egy afrikai influenszer, Uncle Solomon bizarrnak írta le a lehetőséget, amely egyébként nem az első hasonló eset. Egy dél-afrikai egyház tavaly sikeresen győzte meg követőit, hogy a Földön adják el földjüket, jószágaikat és más eszközeiket, és a mennyországban vásároljanak ingatlant.