Tudjuk, hogy sokan kénytelenek ma megszorításokkal élni. Annak érdekében, hogy a legtöbbet hozhasd ki az otthonodból, a legnépszerűbb termékeink közül néhánynak csökkentjük az árát. Az IKEA-nál mindennap keményen dolgozunk azért, hogy az árainkat a lehető legalacsonyabb szinten tartsuk – írja hivatalos honlapján a svéd vállalat.

Fotó: Róka László / MTI

Az IKEA tehát beszállt abba a versenybe, amely eddig a kiskereskedelmi láncok árháborújától volt hangos: az elmúlt hetekben több száz termék ára csökkent a boltokban, hogy visszacsábítsák a vásárlókat. Ma éppen a SPAR jelentette be, hogy újabb 70 lett olcsóbb a promócióban részt vevő 300 áru mellett, és a Lidl is folyamatosan közli az árcsökkentést, legutóbb, a hét végén a kedvezményes bécsi virslivel akarta a fogyasztókat vásárlásra bírni.

Mely termékek és mennyivel lesznek olcsóbbak az IKEA-ban?

A „Csökkentjük az árakat, ahol csak lehet” oldalon 79 terméket sorol fel az IKEA, amelyek árát mérsékelte. A legolcsóbb egy négy évszakos paplan, amely 13 990 forint helyett 11 490 forintba kerül, míg a legdrágább egy Skogsta/Bergmund készlet asztallal és hat székkel, amely 373 840 forint helyett 333 840 forintba kerül. A cég szerint a 79 közül a legnépszerűbb árucikk egy 77-szer 147 centiméteres polcos elem, amelyet 24 990 forintért lehet hazavinni, 27 990 forint helyett.

A termékek többsége háromezer forinttal lett olcsóbb, de azért találni 5-10 ezer forintos kedvezményeket is, a legnagyobb árcsökkentés az étkezőasztaloknál és -székeknél fedezhető fel, ahol 40 ezer forint a különbség.

Jól megy az IKEA-nak Magyarországon?

Az 1943-ban, Svédországban alapított áruház legyűrte az infláció és az energiaválság kihívásait, a 2022-es pénzügyi évben 130 milliárd forintos kiskereskedelmi forgalomról számolt be, ami csaknem 20 százalékos növekedés az előző évhez képest. Az áruházakban 3,5 millió vásárlót fogadtak, az online vásárlás részesedése pedig 21,6 százalékos volt. A pénzügyi év alatt

az IKEA átlagosan 98 konyhát és 99 kanapét adott el naponta.

A legnagyobb számban eladott termék a Frakta táska volt, amelyet a fehér Oftast tányér követett.

Fotó: Bánkúti Sándor / Ripost

Az orosz-–ukrán háborúra és az ellátási problémákra hivatkozva „természetesen” a kiskereskedelmi láncokhoz hasonlóan az IKEA is árat emelt. A Világgazdaságnak küldött levelében az IKEA Magyarország azt írta: az infláció, valamint a nyersanyag- és energiaárak emelkedése hatással vann az árakra. Hangsúlyozta, hogy több mint 700 terméket továbbra is 1500 forint alatt tart, és a jövőben is szeretné folytatni ezt a megközelítést. Garantálni azonban nem tudja, hogy nem lesznek további árváltozások az emelkedő költségek és a változó gazdasági környezet fényében.

Milyen tervei vannak az IKEA-nak?

Az IKEA tervei szerint a házhoz szállítással vásárolt termékek 25 százalékát elektromos járművekkel fogják kiszállítani. Nem mellesleg Debrecenben terjeszkedik: tervező stúdiót nyit 2023 első fél évében. Az itt dolgozó munkatársak lakberendezési tanácsadással segítik majd az érdeklődőket, emellett a rendelési folyamat kapcsán is támogatják a vásárlókat.

Az első negyedév során egy új vásárlási folyamatot is bevezetnek, ami a Szkenneld és Vedd nevet kapta. A vásárlók az IKEA-alkalmazás segítségével a vásárlás közben beszkennelhetik a bevásárlókocsiba kerülő termékeket, majd egyszerűen kifizethetik azokat. Ezzel a lehetőséggel elkerülhetik a kasszák előtti sorban állást.

Márpedig vásárlóból van elég: bár a decemberi csúcsforgalom után, januárra visszaesett a kereslet, a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint a bútor és műszaki cikk kategóriában az idei volt az elmúlt évek legerősebbje. A karácsonyi időszakban elérte a 109 milliárd forintot a kiskereskedelmi forgalom a szektorban, és januárban is csaknem 70 milliárd forintig jutott – a februári adatokat április 6-án teszi közzé a KSH.