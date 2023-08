Az Aldi és a Tolnatej közösen vizsgálják a hét végi fogyasztói panaszt – erről a kiskereskedelmi lánc adott ki közleményt. Az eset előzményéről a Világgazdaság is beszámolt: a piliscsabai Aldiban vásárolt saját márkás, 1,5 százalékos tejtől több vásárló is rosszul érezte magát, ami a sajtóban is nagy visszhangot kapott.

Az Aldi és a Tolnatej is rendben talált mindent az 1,5 százalékos tejük kapcsán. Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Az Aldi most megerősítette, hogy a piliscsabai üzletébe szombaton vásárlói panasz érkezett az 1,5 százalékos zsírtartalmú ESL-tejjel kapcsolatban. A vállalat most azt írta, a panasz kivizsgálását haladéktalanul megkezdte, és elővigyázatosságból valamennyi magyarországi üzletében kivonta az értékesítésből

a 33631-es cikkszámon forgalmazott,

L239536 tételazonosítójú,

szeptember 1-jei lejáratú 1,5 százalékos ESL-tejet.

Ezenfelül az áruházlánc és a gyártó külön-külön is vizsgálatot kezdeményezett, ennek eredményéről pedig tájékoztatják a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt. A Tolnatej lefolytatott egy előzetes kontrollt, és eszerint

a termékek sem tisztítószerrel, sem semmilyen vegyszerrel vagy más anyaggal nem szennyeződhettek.

A gyártási folyamat során kivett mintákat a cég ismételten ellenőrizte, és a minták utólagos ellenőrzésekor is erre a megállapításra jutottak. Ezzel együtt is a problémásnak jelzett, bontatlan csomagolású termékeket haladéktalanul laborvizsgálatnak fogják alávetni. Az Aldi ugyancsak eljárt saját hatáskörében: az értékesítésből kivont termékeknél több üzletében is érzékszervi kóstolást tartott, és a termékeket megfelelőnek találta. Ugyancsak megbízott független laboratóriumot teljes körű vizsgálattal. A boltlánc megjegyezte: a gyártó Tolnatej 12 408 darabot szállított a szóban forgó tejből az Aldi biatorbágyi központi raktárába, ebből pedig közel 12 ezer terméket értékesítettek is.

A piliscsabai fogyasztói panasz beérkezése, illetve az ezzel kapcsolatos sajtóhírek megjelenése előtt egyetlen vásárlói reklamáció sem érkezett az áruházlánc ügyfélszolgálatára

– emelték ki. Egyúttal arra is felhívták a figyelmet, hogy a vásárlók a kifogásolt tejeket bármelyik üzletükbe visszavihetik, az áruházlánc nyugta nélkül visszatéríti a termékek árát.