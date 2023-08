A piliscsabai Aldiban vett saját márkás, 1,5 százalékos tejtől több vásárló is rosszul érezte magát - írta a hvg. Egyesek elmondása szerint kis mennyiség fogyasztása után is maró érzés jelentkezett a nyelvnél, a nyelőcsőben, később pedig tartós hasfájást is tapasztaltak.

Fotó: Kallus György/VG

A helyi Facebook-csoportban többen beszámoltak ugyanezekről a tünetekről, hozzátéve, hogy amikor visszavitték a tejet a boltba, ott szó nélkül visszavették. A lap megkeresésére a Nébih közölte,

az Aldi saját hatáskörében kivonta a forgalomból a problémás terméket.

További részletek a hvg cikkében.