Máris megszüntethetik az üvegvisszaváltást, pokoli a hőség, áll a német bál – heti összefoglaló

Amit hatalmas környezetvédelmi lépésként adtak el nekünk, az egyre inkább bürokratikus és drága káosznak bizonyul – erről írt közösségi oldalán hétfő délelőtt Herbert Kickl, a legnépszerűbb osztrák párt vezetője. Az FPÖ elnöke annak kapcsán szólalt meg, hogy Ausztriában elindult a kampány az üvegvisszaváltás betiltása érdekében. A felhívásnak külön honlapot is létrehoztak.

Üvegvisszaváltás: Ausztriában betiltanák, idehaza jól működik

Fotó: Martin Steiger / EWP Recycling Pfand Österreich gGmbH

A Flaschen-pfand-stoppen.at részletesen leírja, miért kellene felszámolni az alig fél éve, 2025 januárjában indult üvegvisszaváltási rendszert Ausztriában. Az FPÖ világossá teszi: álláspontja szerint

ezt a túlárazott és átláthatatlan rendszert nem megreformálni, hanem megszüntetni kell.

Egyik fő érv, hogy inflációt gerjeszt.

Pokoli hőség Európában: 50 fokot várnak a magyarok kedvenc országában

Olaszország a 2025-ös nyár egyik legintenzívebb hőhulláma előtt áll. Az afrikai magasnyomású rendszer, amelyet a meteorológusok Teve becenévvel illetnek, a következő napokban a hőmérséklet hirtelen emelkedéséhez vezet. Lombardiában 37 Celsius-fokos hőmérséklet várható árnyékban, Szicíliában pedig akár 50 Celsius-fokos csúcsértékek is előfordulhatnak – jelentette Lorenzo Tedici, az Ilmeteo.it portál meteorológusa, írja a Der Standard. A hőség Európában évről évre egyre nagyobb problémát jelent.

Így akár megdőlhet a korábbi, 48,8 Celsius-fokos európai hőmérsékleti rekord is, amelyet 2021-ben mértek Szirakúza városa közelében.

Brutális összeggel lógnak a Hewlett Packardnak a tavaly Szicília partjainál elsüllyedt jacht tulajdonosának örökösei

A Szicília partjainál elsüllyedt Bayesian szuperjachton elhunyt Mike Lynch hagyatéka több mint 700 millió fonttal tartozik a vállalkozó Autonomy nevű cégét felvásárló Hewlett Packardnak a londoni felső bíróság keddi döntése szerint. Hosszadalmas pereskedés után a Hewlett Packard jóval kevesebbet nyert, mint amennyit szeretett volna. A londoni felső bíróság ugyan a HP javára döntött 2022-ben, ám már akkor is jelezte, hogy a cég jóval kevesebb pénzre számíthat, mint ötmilliárd dollár. Lynch, akit egy időben az angol Bill Gatesként emlegettek, végig fenntartotta ártatlanságát, és azzal vádolta a vevőt, hogy nem volt képes az Autonomyt a cégbe integrálni. Az Egyesült Államokban az ügylet kapcsán indított büntetőjogi eljárásban fel is mentették, és fellebbezni is kívánt a londoni bíróság döntése ellen. Ez utóbbinak a lehetőségét leállították a keddi döntésig. A bíróság keddi döntése szerint a HP 23 fontot fizetett volna részvényenként az igazság birtokában a 25,5 font helyett, amit ténylegesen fizetett. Azonban a döntés indoklásában a bíró kifejtette, hogy a HP által megítélni vágyott kártérítés mindig is erősen eltúlzott volt.