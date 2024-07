Új árakat határoztak meg az üzemanyag-nagykereskedők Magyarországon – derült ki a Holtankoljak friss adatközléséből.

Üzemanyag: bejelentették az új árakat – ennyibe kerül keddtől a benzin és a dízel / Fotó: Havran Zoltán

Az üzemanyagár-figyelő blog szerint az új üzemanyagár kedden lép életbe. A járműtulajdonosok örülhetnek, hiszen folytatódik a csökkenő tendencia a benzin és a dízel árában. Ezúttal

a benzin nagykereskedelmi ára 2 forinttal, a gázolajé pedig 3 forinttal lesz kevesebb.

A jelenlegi átlagárak a következőképpen alakulnak:

95-ös benzin – 610 forint/liter,

gázolaj – 618 forint/liter.

Ha kedd nulla órától a benzinkutasok is átvezetik a most kihirdetett árelőnyt, akkor a benzin átlagára 608, a dízelé 615 forintra mérséklődik. Fontos hangsúlyozni, hogy átlagárakról van szó, amelyektől a kiskereskedelmi ár a töltőállomásokon eltérhet. Lapunk tapasztalatai szerint a benzin kiskereskedelmi ára már most is 610 forint alakul, a dízel ára pedig 615 forint körüli.

Legutóbb szombaton lépett életbe 4-4 forintos árengedmény. Az üzemanyag nagykereskedelmi ára sorozatban ötödik alkalommal esik, és összesen már 16 és 23 forinttal mérséklődött a benzin és a dízel június 11. óta. Előtte viszont sorozatban tízszer emelték az árakat, így június 14. és július 4. között a benzin nagykereskedelmi ára 26, a dízelé 39 forinttal nőtt.

Összességében januártól mostanáig (hangsúlyozottan nagykereskedelmi szinten)

a literenkénti benzinár 70, a dízelár pedig 46 forinttal nőtt,

jóllehet 41 forint a kötelező januári jövedékiadó-emelésre vezethető vissza. Ezt leszámítva a benzinár 29 forinttal emelkedett, a dízelnél pedig 5 forint plusz figyelhető meg. Az 50-70 forint körüli literenkénti drágulás után egy átlagos, 50 literes tankolás 2500–3500 forinttal kerül többe most, mint tavaly decemberben.