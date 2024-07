Kitart az üzemanyagár-csökkentés a hétvégére is – írja a Holtankoljak.hu

Üzemanyag: új árcsökkentést jelentettek be szombattól / Fotó: Németh András Péter

Az üzemanyagár-figyelő blog szerint ugyanis szombattól ismét változik mind a benzin, mind a gázolaj nagykereskedelmi ára.

Ezúttal 4-4 forintos csökkenés jön mindkét üzemanyagnál.

Ezzel párhuzamosan az várható, hogy a kiskereskedelmi árak is valamilyen mértékben csökkenni fognak. Hogy pontosan mennyivel, az holnap 0 órától derül ki. Mindenesetre z aktuális átlagárak pénteken a következők:

95-ös benzin– 614 Ft/liter,

gázolaj – 621 Ft/liter.

Amennyiben a 4-4 forintot teljes egészében átengedik a kereskedők a járműtulajdonosoknak, akkor a benzin álagára 610, a dízelé 617 forintra eshet. Fontos hangsúlyozni, hogy átlagárakról van szó, amelyektől a jellemző kiskereskedelmi ár a töltőállomásokon eltérhet.

Nem kapják meg a teljes üzemanyagár-csökkentést az autósok

Legutóbb szerdán jelentettek be új üzemanyagárakat, akkor a benzinnél bruttó 4 forint, míg a gázolaj esetében bruttó 5 forintos csökkenést hirdettek meg. Akkor az átlagár 616 forint és 623 forint volt. Miután most ettől 2-2 forinttal alacsonyabb a kiskereskedelmi átlagos árazás, az mondható el, hogy a nagykereskedelmi árcsökkentés legfeljebb felét engedik át a benzinkutak az autósoknak. Erre lehet számítani tehát holnaptól is, újabb 2-2 forintos árcsökkentés a realitás.

Akárhogy is, az üzemanyag nagykereskedelmi ára sorozatban negyedik alkalommal esik és összesen már 14 és 20 forinttal mérséklődött a benzin és a dízel június 11. óta. Előtte viszont sorozatban tízszer emelték az árakat, így június 14. és július 4. között a benzin nagykereskedelmi ára 26, a dízelé 39 forinttal nőtt.

Összességében januártól mostanáig (hangsúlyozottan nagykereskedelmi szinten)

a literenkénti benzinár 72, a dízelár pedig 49 forinttal nőtt,

jóllehet 41 forint a kötelező januári jövedékiadó-emelésre vezethető vissza. Ezt leszámítva a benzinár 31 forinttal emelkedett, a dízelnél pedig 8 forint plusz figyelhető meg. Az 50-70 forint körüli literenkénti drágulás után egy átlagos, 50 literes tankolás 2500–3500 forinttal kerül többe most, mint tavaly decemberben.