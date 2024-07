Üzemanyag: nem állnak le a kereskedők – kedden is árat emelnek a benzinkutakon

Hiába figyelmeztetett a kormány, újabb üzemanyagár-emelés jön

Az üzemanyagdrágítás azért is érdekes, mert a nemzetgazdasági minisztérium pénteken közleményt adott ki, amelyben a kormány felszólította az üzemanyag-kereskedőket, hogy az üzemanyagárakat csökkentsék a szomszédos országok átlagára alá.

Különben kész beavatkozni a piacon.

A kormány álláspontja továbbra is változatlan: elfogadhatatlan és igazságtalan, hogy a magyar családok többet fizessenek az üzemanyagért, mint a szomszédos országok lakosai – szögezték le. Már pedig a KSH friss összesítése szerint éppen ez történik. A jelentést múlt pénteken tették közzé, ebből pedig az derült ki, hogy akkor a 95-ös oktánszámú benzint átlagosan 610 forintért, dízel üzemanyagot pedig átlagosan 629 forintért lehet literenként vásárolni Magyarországon.

A szomszédos országokban a benzin átlagára 606 forintot, a gázolaj átlagára 611 forintot ért el, tehát ma a magyaroknak a benzin 4 forinttal, a gázolaj 18 forinttal drágább. Ehhez képest azonban szombaton és kedden id további drágulás állt be.

Azt is meg kell jegyezni, hogy szembeötlő az üzemanyag-drágulás intenzitása is. Korábban évekig az volt a rend, hogy a hazai üzemanyag-nagykereskedők hétfőn és szerdán jelentették be az új árakat. Ezek szerdán, illetve pénteken léptek hatályba. Ehhez képest most már lényegében bármelyik nap bekövetkezhet üzemanyagár-változás.

Úgy látszik tehát, hogy a korábbi menetrend már nem érvényes, és a Mol által fémjelzett nagykereskedői kör gyorsabb árkorrekciókat alkalmaz.