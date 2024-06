Üzemanyagár: bejelentették, tovább drágítják a benzint Magyarországon

Azt is meg kell jegyezni, hogy szembeötlő az üzemanyag-drágulás intenzitása is. Korábban évekig az volt a rend, hogy a hazai üzemanyag-nagykereskedők hétfőn és szerdán jelentették be az új árakat. Ezek szerdán, illetve pénteken léptek hatályba. Ehhez képest most már lényegében (a hétvégét leszámítva) bármelyik nap bekövetkezhet üzemanyagár-változás.

Úgy látszik tehát, hogy a korábbi menetrend már nem érvényes, és a Mol által fémjelzett nagykereskedői kör gyorsabb árkorrekciókat alkalmaz.