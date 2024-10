Üzemanyag: újabb látványos drágulást jelentettek be Magyarországon – azonnal életbe is lép

Folytatódik az üzemanyagár-emelés Magyarországon – jelentette a Holtankoljak pénteken.

Üzemanyag: újabb látványos drágulást jelentettek be Magyarországon – azzonnal életbe is lép / Fotó: Shutterstock

Az üzemanyagár-figyelő blog szerint ugyanis szombattól, tehát holnaptól

a benzin beszerzési ára bruttó 6 forinttal, míg a gázolajé bruttó 5 forinttal emelkedik.

Erről a nagykereskedők döntöttek, és nagy kérdés, hogy a benzinkutasok ebből mennyit hárítanak át a járműtulajdonsokra. Az előző áremelések esetében azt lehetett tapasztalni, hogy a nagykereskedelmi áremelésnél valamennyivel alacsonyabb mértékben érvényesül a drágulás a töltőállomásokon. Ezért most az alábbi átlagárakkal lehet számolni:

95-ös benzin – 597 Ft/liter,

gázolaj – 608 Ft/liter.

Fontos hangsúlyozni, hogy átlagárakról van szó, a jellemző árak ettől néhány forinttal eltérhetnek. Akárhogy is, sorozatban negyedik alkalommal következett be általános üzemanyagár-emelés, ha pedig a részleges drágulást is figyelembe vesszük, akkor immáron ötödjére jelentettek be árváltozást. Az elmúlt két hétben a benzin nagykereskedelmi ára 23, a dízelé már 26 forinttal nőtt.

Összességében januártól mostanáig (hangsúlyozottan nagykereskedelmi szinten) a literenkénti benzinár 47, a dízelár pedig 33 forinttal nőtt. Igaz, 41 forint a kötelező januári jövedékiadó-emelésre vezethető vissza. Ezt leszámítva a benzinár tehát 6 forinttal drágult, a dízelnél viszont 8 forintos mínusz figyelhető meg.