Nincs megállás, sőt, újabb lendületet kap az üzemanyagár-emelkedés – ez derül ki Holtankoljak.hu szerdai jelentéséből.

Üzemanyag: az eddiginél is durvább áremelést jelentettek be Magyarországon – ekkortól lép hatályba / Fotó: MOL

Az üzemanyagár-figyelő blog szerint ugyanis a nagykereskedők bejelentették, hogy csütörtöktől jelentősen, az eddiginél is nagyobb mértékben drágul a beszerzés. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy holnaptól

a benzin bruttó 8 forinttal, míg a gázolaj bruttó 10 forinttal kerül többe literenként.

Arra kell számítani, hogy a nagykereskedelmi áremelés egy az egyben átgyűrűzik a kiskereskedelem, tehát a benzinkutak árazásába. Vagyis csütörtöktől nagy eséllyel ennyivel kerül majd többe a literenkénti üzemanyagár. Az aktuális átlagárak jelenleg így állnak:

95-ös benzin – 590 Ft/liter,

gázolaj – 601 Ft/liter

Tehát ha a 8, illetve a 10 forintos drágulás végbemegy, akkor a benzin átlagára a 600 forinthoz fog közelíteni, míg a dízelé meghaladja a 610 forintot.

Üzemanyag: most még durván drágul, de már látszik a vége

Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, múlt héten kedd este Irán ballisztikus rakéták százait zúdította Izraelre, válaszul a zsidó állam libanoni katonai akcióira. Ezzel párhuzamosan a Brent olaj jegyzése kilőtt: nagyon rövid időn belül a 70 dolláros szintről 75 dollár fölé ugrott, majd ennek a hétnek az elején már 80 dollár környékén tartott. Jó hír viszont, hogy mostanra újra 78 dollár alatt jegyzik.

Ez az olajármozgás nyilvánvalóan lecsapódik az üzemanyagárakban is. A trendet a dollár-forint árfolyam is rontja: a két héttel korábbi vasárnapi 355-ös szintről mostanra hétfőre a 367-es szinten is túljutott. Ehhez képest javulásnak mondható a pillanatnyi 365-ös váltás. A magyar benzinkutak árazása ezek alapján némi reménnyel kecsegtet az autósoknak a következő napokban és ha minden jól megy, pénteken már nem következik be újabb drágulás.

Akárhogy is, összességében januártól mostanáig (hangsúlyozottan nagykereskedelmi szinten) a literenkénti benzinár 41, a dízelár pedig 28 forinttal nőtt. Igaz, 41 forint a kötelező januári jövedékiadó-emelésre vezethető vissza. Ezt leszámítva a benzinár tehát stagnál, a dízelnél viszont 13 forintos mínusz figyelhető meg.