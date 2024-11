Kiderült, mi az oka a rossz adatnak a magyar gazdaságról: elmagyarázta a minisztérium

A kiskereskedelem árvíz miatti átmeneti lassulása után további gyorsulás várható – így reagált a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) a csütörtök reggeli rossz KSH-adata.

Megvan, mi az oka a rossz adatnak a magyar gazdaságról: elmagyarázta a Nagy Márton vezette minisztérium / Fotó: Mónus Márton

A Nagy Márton vezette tárca emlékeztetett rá, hogy a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb kimutatása szerint 2024 szeptemberében éves alapon a forgalom 1,7 százalékkal bővült. Hangsúlyozták, hogy az éves alapú növekedés lassulása, illetve a kiskereskedelmi forgalom előző hónaphoz képest 1,4 százalékkal történt mérséklődése

egyértelműen átmeneti jelenség, amelyet nagyrészt az árvíz, illetve annak kereskedelemre gyakorolt hatása okozott.

Ennek bizonyítására felidézték, hogy azonos folyamatok játszódtak le a hasonlóan súlyos, 2013-as árvíz idején is. Akkor a kiskereskedelmi forgalom az árvíz hónapjában 0,9 százalékkal esett vissza éves összevetésben, majd azt követően már erős növekedést mutatott.

Mi várható a magyar kiskereskedelemben?

A minisztérium szerint mindezek alapján megállapítható, hogy a fogyasztói viselkedés szeptemberben sem változott meg, a belső konjunktúra helyreállt. Az online pénztárgépek adatai októberben ismét hasonlóan erős forgalmat mutatnak, mint augusztusban, így az árvíz okozta átmeneti mérséklődést követően a kiskereskedelmi forgalom bővülési üteme visszaállhat a korábbi hónapok kedvező szintjére.

Az áruk és szolgáltatások fogyasztása a magyar gazdasági növekedés legfontosabb támasza marad – emelte ki az NGM. Az év első kilenc hónapjában a kiskereskedelmi forgalom összesen 2,7 százalékkal bővült, az év hátralevő részében pedig további gyorsulás várható, ezzel a fogyasztás egyértelműen felfelé húzza a teljes gazdasági teljesítményt. Ez már idén is érezhető a gazdaságban, de jövőre még erőteljesebben fejti ki hatásait.

Ugyanakkor arra is felhívták a figyelmet, hogy a belső konjunktúra helyreállása mellett a külső kereslet továbbra is kihívásokkal áll szemben, különösképpen a német gazdaság válsága miatt. Viszont a kiskereskedelmi forgalom alakulását továbbra is erőteljesen támogatja a reálbérek már egy éve tartó erőteljes növekedése, amely augusztusban 9,4 százalékot ért el, továbbá az infláció sikeres visszaszorítása, amely szeptemberben 3 százalékon stabilizálódott.