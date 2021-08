Változatos programokkal, egyebek mellett látványetetésekkel, elefánttréninggel, zenével, LED show-val, jégszobrász- és tűzzsonglőr-bemutatóval is várja a látogatókat a Fővárosi Állat- és Növénykert pénteken, az Állatkertek éjszakáján.

A budapesti állatkert kapuit este 7 órakor nyitják meg a látogatók előtt: a főbejáraton és az Elefántház melletti kapun is be lehet majd lépni - tájékoztatott a Fővárosi Állat- és Növénykert.

A különféle programok 11 óra utánig tartanak, a kert területén éjfélig tartózkodhatnak a látogatók.

Fotó: Komka Péter

Ebben az évben a főbb programhelyszínek az állatkert tíz különböző zónájában lesznek.

A főbejáratnál filmvetítés, jégszobrász- és tűzzsonglőr-bemutató, valamint LED-show várja a közönséget. A Kaukázus zenekar a főbejárattal szemben ad koncertet.

A Dél-Amerika kifutónál óriáskígyósimogatással, a Pálmaházban trópusi esővel készülnek, a Japánkertnél testközelből megismerhető meglepetés állatokkal találkozhatnak a látogatók, a Nagy-tó partján távcsöves bemutatót tartanak.

Lesz mókás fókaest, szelfibox, érdekes kertészeti bemutató és elefánttréning is.

A Varázshegyben néhány különleges állatcsoport, például a denevérek vagy az ízeltlábúak világát mutatják be, az állatok hálószobatitkairól pedig előadást tartanak.

A kert több pontján lesz TapiZoo, a Mérgesháznál a kritikusan veszélyeztetett cebui disznók, az óriásteknősök és a kígyók látványetetését is meg lehet nézni, a háziállatokat bemutató Majorságban pedig a városi emberek jó része számára már egzotikusnak számító gazdasági állatokkal lehet majd közelebbről is megismerkedni.

Lesz még bátorságpróba, arcfestés és világító talizmánt is lehet készíteni. A különleges esti hangulatot több helyszínen is látványos fényfestés teszi teljessé - olvasható az állatkert közleményében.