Kisebbségi komplexust, depressziót, étkezési zavarokat és önértékelési problémákat okoz a túlzott Instagram-használat a fiatal lányok körében

– írja a The Wall Street Journal, a Facebook belső kutatására hivatkozva.

A tinik naponta órákig görgetik az Instát, onnan tájékozódnak a trendekről, és gyakran a platformról választanak maguknak példaképet.

A fotómegosztó közösségi oldal a tökéletesség kergetésébe hajszolja a fiatalokat, akik kevesebbnek érzik magukat attól, hogy nem rendelkeznek olyan kidolgozott testtel, mint a fitnesz-modellek, vagy nem élnek olyan vélt vagy valós luxus színvonalon, mint a kedvenc influenszereik.

A tizenéves lányok 32 százaléka, azaz minden harmadik felhasználó nyilatkozta, hogy az Instagram miatt rosszabbul érzi magát a bőrében.

Még súlyosabb információ, hogy a brit fiatalok 13, míg az amerikai tinik 6 százaléka vallott arról, hogy már az öngyilkossággal kapcsolatos gondolatokat ébresztett bennük a portál.

Fotó: Shutterstock

Az Instagram célcsoportja pedig kifejezetten a fiatalok. A felhasználók 40 százaléka 22 év alatti, és ez a generáció már szívesebben használja az Instát, mint a Facebook-ot.

A fotók feltöltése egyféle versenyhelyzetet teremt: ki néz ki jobban, ki járt érdekesebb helyen, kinek izgalmasabb az élete,

mindeközben a fiatalok mindennapjai teljesen áthelyeződnek a digitális térbe, ahol örökös megfelelési kényszerbe kerülnek.

A vállalat felismerte az aggasztó helyzetet és ígéretet tett arra, hogy lépéseket fog tenni, szigorúbb szabályozások és technikai reformok is várhatók. Már Marsha Blackburn republikánus szenátor és Richard Blumenthal demokrata szenátor is jelezte, hogy válaszokat vár a techóriástól, többen élesen bírálják, hogy már a 13 év alattiaknak szóló gyermekverziót is el akarják indítani a fejlesztők.