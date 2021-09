Jön a negyedik hullám

Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI

A főorvos kiemelte, hogy mivel a delta variáns sokkal jobban terjed a gyermekek körében, mint a korábbi változatok, ezért fontos, hogy a 12 évesnél idősebb gyerekek is kapják meg az oltást. A delta variáns ráadásul tünetmentesen is tud fertőzni, ami azt jelenti, hogy a vírus már a tünetek megjelenése előtt két nappal megtelepedhet a torokban. Ezt leginkább a védőoltások tudják megakadályozni, még ha nem is teljes mértékben.

Míg az eddigi változatok esetében a fertőzöttek jellemzően egy-két embernek adták át a betegséget, addig a delta esetében ez a szám már három-öt, ami szuperterjesztők esetében még ennél is magasabb lehet.

Ha nagyon sok ember lenne beoltva, akkor jó eséllyel tudnánk megakadályozni a negyedik hullámot, de a jelenlegi átoltottságban ez nem megy

– tette hozzá Szlávik.

A harmadik oltással kapcsolatban úgy fogalmazott, ezt elsősorban az időseknek, az immunhiányosoknak, a daganatos betegeknek és a szervátültetetteknek kell felvenniük, de egyre több adat támasztja alá, hogy érdemes másoknak is beadatniuk.

A kórházba kerülő fertőzöttek kapcsán jelezte, hogy ezen emberek 90 százaléka nem vette fel az oltást, míg a 10 százalék olyan oltott akinek valamilyen súlyos alapbetegsége van. Hozzátette, hogy a gyógyszeres terápia egyelőre nem változott, ezért is fontos, hogy a megelőzésre helyezzék a hangsúlyt.