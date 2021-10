Háromnegyed 12-kor 76 centis volt a vízszintkülönbség Keszthely és Balatonfűzfő között – írja az Időkép.

A közeledő hidegfront előtt viharos szél fúj a Dunántúlon.

A legnagyobb széllökések a 70-80 kilométer/órát is meghaladják, de néhol már 90 kilométer/órát meghaladó lökéseket voltak. A viharos szél a Balaton vizét is alaposan felkorbácsolja és meg is billenti azt.