A járványügyi korlátozások enyhítésével egyre inkább visszatér életünk a régi kerékvágásba, újraindultak az utazások és jön a hidegebb idő. Mindezek az olyan szezonális megbetegedések elkerülhetetlen visszatérést vonják maguk után, mint az influenza. Szakemberek szerint – azt követően, hogy tavaly a koronavírus-járvány miatt korlátozások (például kötelező otthon tartózkodás, maszkviselés) hatására elmaradt az influenzaszezon – idén csak az a kérdés, hogy enyhe, vagy súlyos lesz az influenzahullám, amely ráadásul a kórházak leterheltségén is rúghat még egyet.

A koronavírus mellé egy másik kórokozót is kapunk a nyakunkba Nemcsak a koronavírussal kell megküzdenünk az előttünk álló őszi-téli időszakban.

Két évet töltöttünk el influenza nélkül, így az embereknek esélyük sem volt arra, hogy felkészítsék szervezetüket a vírussal szemben

– mondta Arnaud Fontanet, az Institut Pasteur epidemiológusa, aki egyben Emmanuel Macron francia elnök tanácsadója is.

Fotó: Science Photo Library via AFP

Mindez pedig véleménye szerint egy brutális influenzaszezonnak ágyazhat meg, főként a bolygó északi féltekén.

A Covid-19 és az influenza egyszerre történő megjelenése komoly kihívást jelent

– mondta Marion Koopmans virológus, az Erasmus Egyetem virológiai tanszékvezetője.

Neil Ferguson epidemiológus arról beszélt, hogy a brit egészségügyi rendszer nem fogja elbírni a kettős terhelést.

Továbbra is küzdünk a Covid-19 terjedésében. Az emellett megjelenő influenza komoly terhet róhat az egészségügyi rendszerre – mondta.

Nagy-Britanniában már léptek is – számolt be a Bloomberg. Azok, akik a koronavírus elleni védőoltás harmadik adagjára érkeznek, egyidőben az influenza elleni vakcinát is megkapják.

Egy, a múlt hónapban közzétett tanulmány arra jutott, hogy

a vakcinák egyidejű beadása nem volt negatív hatással a szervezetre, az oltóanyagok enyhe vagy közepes mellékhatásokkal jártak.

Franciaország is erre az eredményre jutott azon tesztelést követően, melynek során a harmadik, emlékeztető koronavírus elleni Moderna-oltásra érkező 65 év felettieknek a Sanofi francia gyógyszergyártó által kifejlesztett Fluzone influenza elleni védőoltást is beadták.