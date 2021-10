A kerékpáros-kultúráról Európában elsőként Amszterdam vagy Barcelona juthat eszünkbe, de az északi népek is előszeretettel pattannak két kerékre. Biciklisnek lenni életérzés, sokakat még a hőség és az eső sem tart vissza a tekeréstől. A pandémia alatt pedig kifejezetten jól jött, hogy aki tehette, elkerülte a tömegközlekedést, és inkább kerékpárra váltott.

Így történt ez Párizsban is, ahol most 291 millió dollárért készítettek átfogó stratégiát a biciklis-infrastruktúra fejlesztésére. A cél nem más, mint hogy 2026-ra az egész város kerékpárbaráttá alakuljon

– írja a Business Insider.

Az új koncepció fő törekvése a kerékpáros turizmus fellendítése, és hogy Párizs nevezetességei két keréken is szép útvonalon és könnyen megközelíthetők legyenek. A helyi lakosoknak is kedveznek ezzel, akik számára lényegesen felgyorsul a közlekedés a kiterjedt úthálózatnak köszönhetően. A másik fontos szempont a környezetvédelem, a káros anyagok kibocsátásának csökkentése, és hogy tisztább levegőhöz jussanak az emberek a városban.

Fotó: AFP

A projektet Anne Hidalgo, Párizs polgármestere és a jövő évi francia elnökválasztás egyik jelöltje koordinálja. Az ő nevéhez fűződik a Szajna partjának autómentesítése is. A városvezetők igazi kerékpáros fővárost szeretnének. A kerékpárstruktúra az egyik alappillére a városarculat megújításának – fejtette ki a szóvivője a Twitteren.

A tervek szerint a már meglévő hálózatot 180 kilométeres kerékpárúttal bővítenék ki. Több tízezer biciklitárolót építenének szerte a városban, valamint Párizs minden kerületében létesülne egy önkiszolgáló szerelőműhely, ahol meg lehet javítani a járművet.

Párizsnak a kerékpározás iránti elkötelezettsége túlmutat az utakon. A stratégia arra is tartalmaz javaslatokat, hogy minden gyermek már az általános iskolában megtanulhasson biciklizni, kerékpáros-iskolákat is létesítenének, valamint azokat is bátorítanák, akik felnőttkorban kezdik el a két keréken való közlekedést. A terv a mozgás népszerűsítését is magában foglalja, amely a levegőminőség mellett szintén közegészségügyi tényező.

Az átalakuló városkép miatt az idegenvezetőknek is fel kell venniük a ritmust, akik a klasszikus útvonalak mellett már kerékpáros túrákat ajánlanak. Várhatóan kifejezetten a kerékpárosokat megcélzó szolgáltatások is épülnek a biciklis turizmus köré.