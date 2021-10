Miért kiemelten fontos a logisztika a környezetvédelemben?

A fogyasztói társadalom igényei hatalmas léptékben nőnek. Az áruszállítás - a termelői mennyiség miatt - folyamatosan bővül, ezért rengeteg teherautó és egyéb szállító jármű közlekedik. Ezzel egyenesen arányosan nő a szén-dioxid kibocsátás is, ami rendkívül megterhelő a környezet számára. Éppen ezért elengedhetetlen, hogy a 21. században a logisztika és a többi ipar is drasztikus változáson essen át, hogy bolygónk jövője valóban fenntartható legyen.

Fotó: Rancz András

Mik a zöld logisztika előnyei?

A zöld logisztika törekszik az anyag- és energiafelhasználását optimalizálni a környezettudatosság jegyében. Ez a törekvés már a menedzsment szintjén is megmutatkozik, így a vezetők igyekeznek minden zöld szempontot figyelembe venni már a tervezéskor is, azaz az ellátási lánc kiépítésekor és a szállítási kapcsolatok kialakításakor egyaránt.

A többi folyamat is ilyen irányelvek mentén alakul, így minden esetben - amikor a körülmények engedik -, akkor a szállítás környezetbarát termékek felhasználásával történik, emellett a beszerzési folyamatok is optimalizálttá válnak.

A fent említett intézkedések nemcsak a környezetre gyakorolnak pozitív hatást, hanem a cégek költségvetésében is előremutató eredményeket produkálhatnak, ezzel növelve a hatékonyságot is.

Egy-egy cég jó megítélésében is közrejátszhat a zöld logisztika, hiszen a tudatos vásárlók már ezt is fontos szempontnak tartják, amikor választanak a termékek és szállítási módok közül. Elmondható, hogy a környezetbarát kiszállítással növelhető az ügyfélélmény és a vásárlói elégedettség is, hosszú távon pedig a szolgáltatás minősége is javul.

A zöld szállítmányozás csökkenti a szén-dioxid kibocsátást és a zajszennyezést. A járműparkok korszerűsödnek, és gyakorlati példa, hogy egyes nagyvárosokban megjelentek az elektromos és hibrid hajtású eszközök is, emellett a szállítási útvonalak átgondoltabbá, optimalizáltabbá váltak. Az útvonalak tervezésekor már nagytudású szoftverek segítik a logisztikusok munkáját, hogy a lehető leghatékonyabb terv álljon össze a szállító flotta számára, sokat spórolva ezzel hosszú távon a cégnek is. A zöld logisztika segíti a cégek ökológiai lábnyomának csökkentését, de javul a fogyasztókkal és ezáltal a környezettel szembeni felelősségvállalásuk is.

A jövő döntéshozóinak, cégvezetőinek az említett előnyöket szem előtt tartva a környezettudatosságra kell törekedniük a cégüzemeltetésben a fenntarthatóságért, ennek egyik leghatékonyabb eszköze a zöld logisztika.

Miért lassabb a környezetbarát szállítmányozási módok terjedése?

A szemléletformáló irányelvek terjedése nem olyan gyors léptékű, ennek az egyik oka az alaptudás hiánya a környezetkímélő lehetőségeket illetően. Ezt elsősorban a jó példákkal és a nyílt kommunikációval lehetne orvosolni, hiszen láttuk, hogy a cégek is profitálhatnak abból, ha a zöld logisztikára voksolnak.

A megfelelő eszközök beszerzése és az infrastruktúra kiépítése költséges lehet, így ez is visszaveti a környezetkímélő szállítmányozási megoldások terjedését. Emellett sok cég még nem látja a zöld logisztika gazdasági és megítélésbeli előnyeit, így a szervezeti kultúrában sem jelenik meg a zöld gondolkodásmód, és emiatt nem is fektetnek ilyen irányú fejlesztésekbe.

Nem csak fogyasztói szinten, de gyártói és szállítmányozói szinten is kiemelt figyelmet kell fordítani a környezetvédelemre, ennek egyik hatékony eszköze a zöld logisztika. Irányelveinek alkalmazása a cégeknél néhány egyszerű lépéssel kivitelezhető, ami hosszú távon - az ökológiai lábnyom csökkentése mellett - gazdaságilag is pozitív változással bír.