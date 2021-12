Az OĽaNO képviselői a parlament novemberi ülésére beterjesztenek egy törvényjavaslatot, amellyel enyhítenék a marihuána birtoklásáért járó büntetések mértékét, a beterjesztők szerint ideje véget vetni a drákói szigornak – számolt be róla az Új Szó.

A marihuána birtoklásáért járó büntetésekről már hónapok óta heves vita zajlik Szlovákiában. A kormánykolíció pártjai alapvetően egyetértenek abban, hogy a jelenlegi szabályozás túlságosan szigorú, de a konkrét javaslat sokáig nem érkezett az enyhítésre vonatkozóan.

Az OĽaNO képviselői ezért saját maguk álltak elő egy módosító javaslattal, amelyet a parlament november végén kezdődő ülésére terjesztettek be.

Az emberek, akiket igazságtalanul ítéltek el 10–15 évre egy nevetségesen kis mennyiségű marihuána birtoklásáért, már nem várhatnak tovább

– hívta fel a figyelmet Juraj Krúpa, a párt képviselője.

Fotó: Fabrice Coffrini / AFP

Főként a kassai származású Róbert Džunko ügyére célzott, aki visszaeső marihuánafogyasztóként 15 éves börtönbüntetést kapott. Az eset nagy port kavart a médiában, hiszen sokan nem tartották arányosnak, hogy valakit néhány gramm marihuána miatt annyi időre ítéljenek el, amennyire a gyilkosokat szokták.

Az új jogszabályjavaslat szerint a kis mennyiségű, saját fogyasztásra tartott marihuána birtoklásáért 5 év helyett 2 évre csökkentenék a maximálisan kiszabható börtönbüntetést. Emellett bevezetnék az úgynevezett „önkéntes védőkezelés” intézményét.

Jelentős változásról van szó, amely a megelőzés alapelemévé válhat. Az egyszerű felhasználók esetében a bíróság ajánlhat kezelést is a börtönbüntetés helyett. Nem megbüntetni kell őket, hanem meggyógyítani

– tette hozzá Krúpa. Kristián Čekovský, a javaslat másik beterjesztője azt is elmondta, hogy azoknál, akiket a rendőrök kétszer is marihuána birtoklásán kapnak, a maximális büntetést 10 évről 5-re csökkentenék. A törvény ráadásul visszamenőleg is érvényesíthető lenne, tehát azoknak a börtönbüntetését is lehetne mérsékelni, akiket a bíróság már jogerősen elítélt, így a nagy nyilvánosságot kapó kassai fiatalember ügyében is.

A tervezet ugyanakkor nem változtatna a drogdílerekre kiszabható büntetés mértékén, a kábítószer-terjesztők esetében megmaradna a 10–15 év.