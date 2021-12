Az egyesült államokbeli Detroitban megszavazták, így ezentúl legális a terápiás gombák (vagy elterjedtebb nevükön pszichedelikus vagy varázsgombák) használata – számolt be róla a CBS.

Az erről szóló szavazást kedden tartották, amelynek keretében a lakosság az enteogén növények felnőttek általi személyes birtoklásáról és gyógyászati felhasználásáról hozhatott döntést.

A voksoláson részt vevők 61,08 százaléka szavazott a gombák legalizálása mellett.

Fotó: Shutterstock

Habár zajlanak még kutatások a szóban forgó szerek kapcsán, az már egy ideje elfogadott tény, hogy a varázsgombákban található pszilocibin jó néhány mentális probléma, többek között a depresszió kezelésére is jól használható.

Nem Detroit az első a tengerentúlon, ahol hasonló intézkedések történtek. Az elmúlt években Washington D. C. és Denver választópolgárai is a szabad gombahasználat mellett voksoltak. Bár ezeken a helyeken nem tették legálissá a gomba alkalmazását, de nem is tiltott, így a hatóságok nem állítanak elő senkit, akinél találnak a növényből.

Ráadásul 2020-ban Oregon vált az első olyan állammá, amelynek területén teljes egészében legalizálták a terápiás gombák használatát.