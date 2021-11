Februárban a kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánította a Kelenföldi pályaudvar volt felvételi épületének a bővítését, átalakítását és felújítását célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyeket. A budapesti kormányhivatal júliusban kiadta az építési engedélyt a renoválásra, októberben pedig a Közbeszerzési Értesítőben megjelent a felhívás az indóház megmentésére, az épület teljes körű felújítására - olvasható a Figyelő cikkében.

Az előkészületi munkálatokat a kabinet száz-, az újbudai önkormányzat húszmillió forinttal támogatta.

Játszópark, vasúti mozdony

A Közlekedési Múzeum közölte: másfél éve dolgoznak a létesítmény újratervezésén és felújításán. Az engedélyezési terveket az Építész Stúdió közreműködésével készítették el. Az építésziroda honlapja szerint az eredeti kelenföldi állomás a MÁV típusterveinek a jegyeit magán hordozó kétszintes épületben kapott helyet.

Az objektumot a vidék és a város vasúti kapcsolatában izgalmas kétarcúság jellemezte.

A tervek szerint a renoválás folyamán az Etele út tengelyében lévő műemléki homlokzat felújítása készülhet el. Annak eredeti színezése, a lábazati tégla-kő felületek helyreállítása, a tető rekonstrukciója mellett a spaletták is visszakerülnek az ablakokra. Az épület utólagos toldalékainak és a földszintes bódéknak az elbontásával javul az indóház körüljárhatósága, az így felszabadított külső területeket szintén birtokba vehetik az emberek. Déli irányban kültéri installációként egy régi vasúti mozdony, az északi oldalon az egykori állomáskert területén kialakított vasúti tematikájú játszópark színesíti majd a programot – derül ki a honlapot olvasva. Az új, kulturális funkciókkal ellátott épület harmonizálni fog az Etele tér nemrég megújult részével.

A Kelenföldi pályaudvar madártávlatból Fotó: Nagy Zoltán / MTVA

Terepasztal

A múzeum kiállítási terve is elkészült, ennek megvalósítására külön közbeszerzési eljárást írnak ki hamarosan. A legfőbb attrakció egy több száz négyzetméter alapterületű terepasztal lesz. Az épület teraszát szabadtéri mozivetítésekre is alkalmassá teszik. Egy mozdonyfigyelő teraszt is építenek, s egy bisztró szintén helyet kap az indóházban.

A kulturális kínálatot időszaki kiállítások és múzeumpedagógiai foglalkozások színesítik majd.

Vitézy Dávid, a Közlekedési Múzeum igazgatója közösségi oldalán közölte: a műemléki védettség alatt álló állomásépület megmenekül az enyészettől. Emlékeztetett: a MÁV a 4-es metró közeli aluljárójának az elkészültétől fokozatosan kiköltözött az indóházból, amely a földalatti átadása óta a fő utasáramlatoktól és a peronoktól való távolsága miatt érdemi vasúti funkcióra már nem is alkalmas már. Az építési munkák sikeres közbeszerzési eljárás esetén jövőre kezdődhetnek el.

A cikk a Figyelő hetilap november 25-én megjelent számában került publikálásra.