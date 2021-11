Negyedik alkalommal szervezi meg a Budapest Fashion & Tech Summit nemzetközi szaktekintélyeket megszólaltató divatipari konferenciát a Magyar Divat & Design Ügynökség – juttatták el közleményükben.

Az idei rendezvény a fenntarthatóság, a tudásmegosztás, a kulturális örökség, valamint az e-kereskedelem és a megváltozott fogyasztói szokások szemszögéből közelíti meg és mutatja be a divatipar jövőjét.

Az esemény ezúttal a digitális fejlődés új színterére lép, a közösségi média mellett ugyanis a Decentraland névre hallgató metaverzum digitális terében is követhető lesz, sőt egyedülálló virtuálisan showroom-ban ad lehetőséget a divat- és designtermékek értékesítésére.

A Magyar Divat & Design Ügynökség (MDDÜ) december 1-2. között rendezi meg a Budapest Fashion & Tech Summit (BFTS) digitális konferenciát, melynek előadásai és programjai ingyenesen meghallgathatók a nagyközönség és a szakmabeliek számára. A kétnapos esemény a rendezvény hivatalos Facebook-oldalán lesz követhető, ahol a hazai és nemzetközi előadók videós bejelentkezések keretében fejtik ki a szakmai véleményeiket különböző témákban, mint a „fashion business”.

Fotó: Horváth Ádám

A 2020-as konferenciát 30 országból 4000 néző követte, akik olyan elismert szakemberek előadásait hallgathatták meg, mint a stílusikon és divatszakértő Anna Dello Russo, a Condé Nast Italia korábbi munkatársa, a Vogue Japán kreatív igazgatója; Luceny Fofana, a Burberry marketing igazgatója, valamint Stefan Siegel, a kortárs és kezdő tervezőkre nagy hangsúlyt fektető Not Just a Label oldal alapítója. Decemberben a BFTS ismét a szakma neves képviselőit hozza el, illetve egy világhírű keynote speakerrel is büszkélkedhet.

A konferencia kiemelt előadója Suzy Menkes brit újságíró és divatkritikus lesz, akit a divatújságírás koronázatlan királynőjének és a világ egyik legtöbbre tartott divatújságírójának mondanak.

„Idén új innovációs megoldásokkal érkezünk, a konferencia idejére egy virtuálisan felépített showroomot is elindítunk magyar divat- és designtermékek bemutatására” – emelte ki Bata-Jakab Zsófia. Az MDDÜ vezérigazgatója hozzátette:

A virtuális világ új utakat kínál: a tervezők alkotásai NFT (non-fungible token) formában is elérhetőek lesznek, mellyel az MDDÜ világszinten az egyik első divatipari ügynökség lesz, amely megjelenik a metaverzumban és ezzel lehetőséget biztosít a magyar és régiós tervezők számára termékeik NFT formában történő értékesítésére.

A szakértők a világ számos pontjáról – többek között Csehországból, Lengyelországból, Ukrajnából, Hollandiából, Franciaországból, Olaszországból, Kanadából vagy az Egyesült Államokból – jelentkeznek be, hogy megosszák egymással a gondolataikat. A BFTS egyik fő célja, hogy

Budapest felkerüljön a fenntartható divatfővárosok palettájára és iránymutató szerepet töltsön be a közép-európai régió fenntarthatóbbá tételében.

A Budapest Fashion & Tech Summit idei kiadásában jelentős szerephez jutnak a V4-es országok divatipari szereplői – mint ismeretes, Magyarország 2021 nyarán átvette a V4 soros elnökségi tisztséget Lengyelországtól. A rendezvény ezért kiemelt figyelmet szentel a környező országok programba való becsatornázására azzal a céllal, hogy a régiós divatipari szereplők, a tervezőktől a nagyvállalatokon át a szakmai sajtóig, az esemény kerekasztal-beszélgetései, körkapcsolása és prezentációi által lehetőséget kapjanak a bemutatkozásra és a kapcsolatépítésre.