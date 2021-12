Elizabeth Warren Twitter üzenetben adta hírül, hogy a legutóbbi koronavírus-tesztje pozitív lett. A szenátus demokrata frakciójának alelnöke közölte: rendszeresen teszteli magát, a hétvégén elvégzett tesztje pedig pozitív eredményt adott.

Warren, aki a harmadik, emlékeztető oltáson is túl van már, a mikroblog-bejegyzése szerint enyhe tünetekkel vonult házi karanténba.

A The Hill szerint Warrennel együtt az Egyesült Államok Kongresszusának már több mint húsz, a koronavírus ellen korábban beoltott tagja kapta el a covidot – 5 szenátor, és 15 képviselő jelezte korábban, hogy pozitív lett a tesztje. Rajtuk kívül négy másik képviselő is azt közölte az elmúlt hónapokban, hogy megfertőződött, de azt nem tudni, hogy ők be voltak e oltva.

Elizabeth Warren egyike volt azoknak a demokrata politikusoknak, akik indultak pártjuk elnökjelölt-állító választásán. A közvélemény-kutatások egy ideig Donald Trump legesélyesebb kihívójának tartották Joe Biden, illetve Bernie Sanders előtt.

Miután visszalépett, sokáig azt rebesgették, hogy Joe Biden alelnök-jelöltje lesz, ám a demokraták jelöltjének végül Kamala Harrisre esett a választása.

Warren két nappal a pozitív teszteredménye előtt – még péntek este – nyolcvan demokrata párttársával találkozott, akikkel egy levelet küldtek Joe Bidennek.

Ismételten arra kérték az amerikai elnököt, tegyen többet azért, hogy a koronavírus elleni vakcinák a szegényebb országokba is eljussanak. Warren és párttársai nem először fordulnak ez ügyben a kormányhoz. Joe Biden “Bild Back Better” (építsük vissza jobban) elnevezésű gazdaság-élénkítő csomagjának összeállításakor indítványozták, hogy az Egyesült Államok 34 milliárd dollárral segítse a fejlődő és feltörekvő országokat, hogy elegendő oltóanyagot tudjanak beszerezni.

Fotó: AFP

A képviselőház által elfogadott csomagba végül mindössze 1,3 milliárd dollárnyi forrást különítettek el e célra. Warrenék most azt kérik, hogy a kormány következő gazdaságélénkítő csomagjába 17 milliárd dollárt allokáljanak erre a célra. Azzal érvelnek, a Fehér Ház által a szegényebb országoknak felajánlott 1,2 milliárd adag vakcina önmagában kevés lesz. A pénz az oltási kampányok logisztikai hátterének finanszírozására kell, valamint a fertőzésgyanús esetek tesztelésére, illetve az igazoltan fertőzöttek kezelésére.

Már egy éve cselekednünk kellett volna. Nincs vesztegetni való időnk, hiszen minden egyes tétlen perccel azt kockáztatjuk, hogy egy újabb, az eddigieknél még veszélyesebb variáns üti fel valahol a fejét. Rég itt volna az ideje, hogy véget vessünk ennek a világjárványnak.