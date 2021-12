A Mediaworks Hírcentruma hétrészes sorozatot indított Márki-Zay Péter programjával kapcsolatban és a második részben a jelölt minimálbérrel kapcsolatos elképzelésit vették górcső alá.

Mint írják, a baloldal miniszterelnök-jelöltje egy korábbi videójában úgy fogalmazott: „Én gazdasági kérdésekben roppant liberális vagyok, nem feltétlenül tartom szükségesnek a minimálbért se." Majd később ezt az állítását letagadta, ám továbbra is bírálta azt, ha a minimálbér szintje túlságosan magas, mert az tömeges munkanélküliséget okozhat.

Fotó: Teknős Miklós / Magyar Nemzet

A közgazdász végzettségű politikus elképzelését ezzel kapcsolatban sokan osztják ugyan, ám az idei évben közgazdasági Nobel-díjat is elnyerő David Card kutatása szerint az elméleti fejtegetést a tapasztalatok nem igazolták.

Az Origón megjelent írás kiemeli azt is, hogy több százezren keresnek manapság minimálbért, s mivel a munkáltatóknak meg kell tartaniuk a különböző munkavállalói csoportok közötti bérkülönbségeket, így a minimálbér emelésekor a többet keresőknél is – egy bizonyos pontig – növelni kell a havi járandóságot, valamint azt is, hogy állami ellátások egész sora kapcsolódik a minimálbér szintjéhez.