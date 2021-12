A Gyorsítósáv első fordulójának hárommilliárd forintos keretéből – amely a második etapban nyolcmilliárdra nő – húsz spin-off vállalkozás hajthat végre egészségipari fejlesztéseket. Támogatást nyert például egy intelligens sejtdiagnosztikai és egy innovatív bőrrákkezelési projekt, továbbá egy mesterséges intelligenciára épülő, a gyógyszerkutatást elősegítő kvantumkémiai szimulációs szoftver megalkotása - írja a Figyelő. A pályázatot az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal útján hirdette meg.

A finanszírozási összegek 70 és 200 millió forint között mozogtak.

Rákdiagnosztika

Az első kör egyik támogatottja a Delta Bio 2000 Kft. volt. A daganatos betegségekkel kapcsolatos géndiagnosztikai fejlesztésre 188 millió forintot elnyert szegedi biotechnológiai vállalatot a Figyelő arról kérdezte, pontosan milyen újításokat tartalmaz a projektjük. Válaszában a társaság emlékeztetett arra, hogy Magyarországon évente hetvenezer ember betegszik meg valamilyen daganatos betegségben, amely továbbra is a vezető halálokok között szerepel. A leggyakoribbak az emlő-, a prosztata-, a vastagbél-, a végbél-, a tüdő- és a bőrrák különböző típusai. Ráadásul az Egészségügyi Világszervezet (WHO) nemzetközi rákkutatási szervezetének a jelentései alapján előreláthatólag majdnem a duplájára nőhet a rákos esetek száma a világon húsz év alatt.

A daganatos betegségek diagnosztikáját tekintve a hagyományos, patológiai módszereket gyors ütemben veszik át a molekuláris megoldások – hívta fel a figyelmet a Delta Bio 2000 Kft. A vállalat pályázatának célja ezért egy nemzetközileg is jelentős újdonságtartalommal büszkélkedő, szuperérzékeny, új generációs technológia kifejlesztése, amellyel akár kis mennyiségben jelen lévő és károsodott nukleinsavból kiindulva is nagy biztonsággal kimutathatók nemcsak mutációk, hanem génfúziók, valamint úgynevezett expressziós változások is. A projekt további konkrét eredményeként megvalósulhat a prosztatatumorok szűrése és súlyosbodásuk monitorozása biopszia nélkül, nem-invazív mintavétellel, vizeletmintából.

Fotó: Shutterstock

Ennek jelentőségét növeli, hogy a prosztatadaganat a férfiak második leggyakoribb rosszindulatú megbetegedése, ezért ennek szűrése kiemelt fontosságú.

A Gyorsítósáv második fordulójában egy-egy projekthez 50–200 millió forint támogatás ítélhető meg. Így a kiírás 40–160 innovatív kezdeményezés valóra váltását és ugyanennyi magasan képzett szakember elhelyezkedését teheti lehetővé, a pályázati részvételnek ugyanis feltétele egy kutató foglalkoztatása. A közzétételkor Schanda Tamás, az ITM parlamenti és stratégiai államtitkára azt nyilatkozta: a kormány 2030-ra a jelentős európai innovátorok közé léptetné elő hazánkat. Az állami költségvetési ráfordítások összegét 2010 óta lényegében megduplázta a kabinet, így tavaly már minden korábbinál több forrást, mintegy 771 milliárd forintot fordítottak kutatás-fejlesztésre. Míg 2010-ben 31 ezer kutató dolgozott Magyarországon, addig tavaly már több mint 62 ezer – hangsúlyozta az államtitkár.

A cikk a Figyelő hetilap december 23-án megjelent duplaszámában került publikálásra.