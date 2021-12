Így hatnak az mRNS-vakcinák, ezt teszi a harmadik oltás A koronavírus elleni immunizáció során az mRNS-alapú vakcinákból két azonos dózist adnak be. Az első injekcióra az immunrendszer B-sejtjei elkezdenek a vírus semlegesítésére alkalmas antitesteket gyártani; ugyanekkor a T-sejtek megtanulják felismerni a behatolót, és raktározzák az ellene alkalmazott védekezési módszert. A második, emlékeztető dózis beadása után a szervezet immunreakciója erősebb, a vérben található ellenanyagszint pedig sokkal magasabb lehet. Ha harmadszorra más vakcinát adnak be, a korábbitól eltérő, hatékonyabb védekezésre serkenthetik az immunrendszert, a T-sejtek pedig ezt az erősebb választ is megtanulják. Ezzel fokozzák a szervezet immunreakcióját.