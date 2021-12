Az omikron variáns mutációinak sokasága valószínűleg segít abban, hogy a vírus elkerülje a meglévő vakcinák által nyújtott védelmet, ezért további fejlesztésekre van szükség – írja Bloomberg a Moderna vezérigazgatója, Stephane Bancel Financial Timesnak adott interjúja alapján.

Bancel gyakorlatilag megismételte a Moderna orvosi vezetőjének hétvégi megjegyzését, Paul Burton ugyanis azt mondta, hogy az omikron kikerülheti a jelenlegi vakcinákat, és ha ez így van, akkor az új év elején elérhetővé válik egy átdolgozott oltás.

A vezérigazgató azonban mintha csillapítani akarta volna az új vakcinák gyors elkészülésére vonatkozó várakozásokat: az Financial Times-interjúban azt mondta, a gyógyszeripari vállalatoknak hónapokba telhet a tömegek számára hozzáférhető, frissített oltóanyagok kifejlesztése és bevezetése.

Fotó: IVAN COURONNE / AFP

Hozzátette, kizártnak tartja, hogy a jelenlegi oltások, amelyek hatékonysága egyébként is jelentősen visszaesik az idő előrehaladtával, ugyanolyan szintű védelmet nyújtsanak az omikron ellen, mint a delta ellen.

Az összes tudós, akivel beszéltem, azt mondta, hogy ez így nem lesz jó

– mondta Bancel.

Bancel határozott kijelentésére a piacok is reagáltak: az ázsiai részvények az amerikai és európai indexekkel együtt visszaestek.

A Moderna múlt héten közölte, hogy már vizsgálják azokat az emlékeztető oltásokat, amelyeket úgy terveztek, hogy megelőzzék az omikron variánsban is megjelenő mutációkat. Azt is mondták, hogy gyorsan elő fognak állni egy olyan fejlesztéssel, amelyik kifejezetten ezt az új törzset célozza meg.

A fejlesztők – köztük a Moderna, a Pfizer és a BioNTech, az AstraZeneca és a Johnson & Johnson – jelenlegi vakcinái mind csökkentik a vírus korábbi törzsei által okozott súlyos fertőzés és halálozás kockázatát, ugyanakkor a gyorsabban terjedő delta változat ellen kevésbé működnek.

Fotó: Shutterstock

Az omikronnal kapcsolatos kutatások még folyamatban vannak, vizsgálják, hogy ez a mutáció ugyanolyan mértékű megbetegedést okoz-e, mint a vírus régebbi változatai, hogy képes-e kikerülni a vakcinák által nyújtott védelmet és a fertőzésen átesettek immunitását, illetve hogy felülkerekedik-e a meglévő törzseken.

A Moderna pesszimistább, mint a Pfizer: Albert Bourla vezérigazgató korábban egy interjúban azt mondta, két-három héten belül tudni fogják, hogy a jelenlegi oltás mennyire véd az omikron ellen, és még a legrosszabb esetben is arra számítanak, hogy a meglévő készítmény megőriz némi hatékonyságot az erősen mutálódott törzzsel szemben.

Bourla szerint a Pfizer 100 napon belül elő tud állni egy omikron elleni vakcinával, ha szükségessé válik.

A kínai Sinovac oltóanyaggyártó közölte, ők is értékelik a vakcinájuk omikron elleni teljesítményét és egy új oltás szükségességét. A vállalat szerint képesek gyorsan kifejleszteni az új védőoltást, és azt gyorsan, nagy mennyiségben elő is tudják állítani. Eközben a kínai CanSino Biologics és a japán Shionogi gyógyszergyártó is bejelentette, hogy új vakcinákon dolgozik.