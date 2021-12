Németországban szigorú fellépésre készülnek a koronavírus ellen be nem oltott emberekkel szemben, hogy enyhítsék a kórházakra nehezedő nyomást – írja a Bloomberg.

Angela Merkel kancellárságának egyik utolsó aktusaként még csütörtökön megbeszélést folytat Németország tartományi miniszterelnökeivel, amelyen várhatóan új korlátozásokról állapodnak meg, melyek értelmében csak beoltott vagy a koronavírus-fertőzésen már átesett embereket fognak beengedni éttermekbe, színházakba és a nem létfontosságú cikkeket árusító üzletekbe.

Fotó: Markus Schreiber / MTI/AP

A Merkel hivatala által készített megállapodástervezet szerint a beoltatlan emberekre vonatkozó érintkezési korlátozások is szigorodni fognak: bezárják az éjszakai szórakozóhelyeket, a nagyobb nyilvános rendezvényeken pedig szigorúan korlátozni fogják a nézők számát.

„A lényeg az, hogy ez gyakorlatilag zárlatot jelent a beoltatlanoknak” – mondta Jens Spahn leköszönő egészségügyi miniszter csütörtökön a ZDF televíziónak adott interjújában, ahol azt is elmondta, hogy az egészségügyi rendszernek a több mint 12 millió beoltatlan felnőtt jelenti a kihívást.

Merkel és a jövő héten hivatalba lépő következő kancellár, Olaf Scholz csütörtökön 11 órától Berlinben tárgyal, utána pedig sajtótájékoztatón jelentik be az új intézkedéseket.

A hatóságok az ellátórendszer összeomlásától tartanak az országot maga alá temető negyedik hullám miatt.

Szakemberek szerdán arra figyelmeztettek, hogy az intenzív osztályokon fekvő Covid-betegek száma karácsonyra eléri a hatezret, ami meghaladja a világjárvány második hullámának tavaly téli csúcsát.

A kancellária tervezete javasolja azt is, hogy tegyék kötelezővé az oltást a kórházak és idősotthonok dolgozóinak. Ezzel párhuzamosan az oltások beadására jogosultak körét is bővíteni akarják, a gyógyszertárakban és az ápolási intézményekben dolgozó szakképzett munkavállalókat is igénybe kívánják venni.

Scholz és Merkel is kiállt a minden felnőttre vonatkozó oltási kötelezettség mellett, és a Bundestag még az év vége előtt szavaz az intézkedésekről.