Megvan az új miniszterelnök is, akinek a személye semmiképp sem szakítás a múlttal, hiszen már Nazarbajev elnöksége alatt is vezető pozíciót töltött be.

1 órája | Szerző: KBG

Az oroszok katonai küldetése véget ért, ezért a csapatok 10 napon belül kivonulnak az országból – közölte a Financial Times információi szerint a kazah elnök, Kaszim-Zsomart Tokajev kedden. Az orosz hadsereget Tokajev hívta be az országba még a múlt héten, miután tüntetések törtek ki az emelkedő üzemanyagárak, majd a rezsim ellen. Az eseményeket az elnök puccskísérletként értékelte. Fotó: Sputnik via AFP Tokajev megkezdte a kormány átalakítását, így kinevezte miniszterelnöknek a korábbi miniszterelnök-helyettes Alikhan Smailovot, aki már Nazarbejev idején is pénzügyminiszteri pozícióban a politikai elit tagja volt. Az országban elszabaduló erőszak megfékezése céljából a Moszkva vezette Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezete (KBSZSZ) több mint kétezer katonát küldött az országba, elsősorban a kritikus infrastruktúra biztosítása céljából, míg a kazah különleges erőket Almatiban vetették be, ahol a harcok során legalább 164-en – köztük három gyerek – meghaltak. A tiltakozók közül mára közel 8000 embert letartóztattak.

