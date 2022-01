A nagy technológiai cégeknek többet kellene tennie a gyermekeket ért szexuális bántalmazás ellen, és ennek érdekében törvényjavaslatot is be fog nyújtani Ylva Johansson, az Európai Unió belügyi biztosa – írja a Deutsche Welle.

A biztos a német Welt am Sonntag lapnak adott nyilatkozatában elmondta, hogy az internet szolgáltatók és a közösségi média cégek 2020-ban 22 millió esetben jeleztek problémás tartalmakat, ami jóval több mint a 2019-es 17 millió. A jelentések 99 százaléka mindössze öt cégtől érkezett, közülük is kiemelkedik

a korábban Facebook néven ismert Meta, mely az esetek 95 százalékáért felel.

Fotó: Dursun Aydemir / Anadolu Agency / Anadolu Agency via AFP

Johansson szerint azonban ez még mindig csak a töredéke lehet a valós számoknak.

A biztos által benyújtani tervezett javaslat elvárná a cégektől ezen tartalmak felderítését, jelentését és eltávolítását, a jövőben az önkéntes jelentések már nem lennének elegendőek. Johansson szerint erre azért is szükség van, mert a gyermekek sérelmére elkövetett szexuális erőszak egyre jobban terjed az Unióban. Ehhez hozzájárulhatott az is, hogy a koronavírus miatti lezárások hatására otthonaikba szorult emberek részéről megnőtt a kereslet ezen tartalmak iránt, egyes tagállamokban akár 25 százalékkal is.

Erre válaszul sajnálatos módon a kínálat is növekedésnek indult. A politikus szerint az EU-nak különleges központot kell létrehoznia a gyermekbántalmazás megelőzése és az azzal szembeni fellépés érdekében, ami javítana a hatósági fellépésen és segítséget nyújtana az áldozatoknak.

A gyerekek sérelmére elkövetett szexuális bántalmazás ellen kulcsfontosságú az együttműködés mind Európában, mind globálisan a biztos szerint.