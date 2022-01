Az olasz rendőrség letartóztatott Palermóban egy ápolónőt, aki állítólag úgy tett, mintha Covid-oltást adott volna be egy oltásellenes páciensnek – írja a The Guardian.

A nyomozók rejtett kamerával felvették az ápolónőt, aki a szicíliai főváros egyik oltóközpontjában dolgozik. A Twitteren szombaton megjelent felvételen az látható, amint az egészségügyi dolgozó látszólag betölt egy adag oltóanyagot, majd a fecskendőt egy szövetbe üríti, mielőtt úgy tesz, mintha beadná a páciens karjába.

#Digos Palermo ha arrestato un’infermiera impiegata presso il reparto malattie infettive, autrice di fittizie vaccinazioni contro il #Covid_19 È indagata per falso ideologico e peculato. Anche lei avrebbe beneficiato di una falsa vaccinazione relativa alla dose booster #15gennaio pic.twitter.com/rQnZi5Q69t — Polizia di Stato (@poliziadistato) January 15, 2022

A rendőrség szerint a nő saját emlékeztető adagjáról szóló dokumentum is hamis volt, ezért hamisítás és sikkasztás vádjával letartóztatták.

Nem ez az első alkalom, hogy egy nővért letartóztatnak Olaszországban az oltás megtagadása miatt.

Több tucat egészségügyi dolgozó, köztük legalább három orvos ellen emeltek vádat vagy indítottak nyomozást azzal a gyanúval, hogy az elmúlt hónapokban nem oltottak be embereket, és néhányan fejenként 400 eurót fizettek ezért a szolgáltatásért.

Múlt szerdán letartóztattak egy olasz nővért a Marche régióbeli Anconában, mert állítólag legalább 45 embernek imitálta a Covid-oltást. Az egészségügyi dolgozó állítólag az oltóanyagokat egy egészségügyi hulladékgyűjtőbe ürítette.

Fotó: FRANCESCO MILITELLO MIRTO / AFP (illusztráció)

A nyomozók szerint

az oltásellenesek akár 300 eurót is hajlandóak voltak fizetni a szolgáltatásért mert a hamis igazolásért cserébe megkaphatják a kormány által tavaly decemberben bevezetett úgynevezett szuperzöld igazolványt, amellyel mozikba, edzőtermekbe, éjszakai klubokba, stadionokban, valamint bárokban és éttermekbe is bemehetnek.

A pénteken Palermóban letartóztatott nővér a második olyan egészségügyi dolgozó, aki ugyanabból a városi kórházából került később börtönbe. December 21-én a szicíliai nyomozók egy újabb állítólagos átverést tártak fel, amelyben több tucat hamis oltásról szóló esetet göngyölítettek fel: feltártak egy rendőr esetét is, aki 400 eurót fizetett egy nővérnek, hogy ne adja be neki az oltást.

A korrupcióval és hamisítással vádolt nő a közelmúltban bűnösnek vallotta magát, és együttműködni kezdett a hatóságokkal, felfedve a csalás részleteit és bűntársai nevét. A nő azt mondta a nyomozóknak, hogy többször is imitálta a vakcina beadását, mert pénzre volt szüksége, hogy pénzzel támogassa az egyetemista gyerekét. Az ápolónő azt is bevallotta, hogy hamis igazolásokat adott át több oltásellenesnek is.

Az olaszországi koronavírus-fertőzések több mint 80 százalékáért az omikron mutáció a felelős, az elmúlt napokban az új fertőzések napi száma csökkenni kezdett. Róma várhatóan májusra eléri a 95 százalékos átoltottságot.