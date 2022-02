A nagy csipgyártó cégek közölték, hogy egyelőre csak korlátozottan lesz érzékelhető fennakadás az ellátási láncokban az orosz-ukrán háború miatt, egyes iparági források szerint azonban a fegyveres harcoknak hosszabb távú hatása is lehet – írja a Reuters.

Európa az elmúlt évtizedek egyik legnagyobb biztonsági válságával szembesült, miután Oroszország szárazföldi, légi és tengeri úton megszállta Ukrajnát. A Techcet piackutató cég közlése szerint a gázt, az orosz acélgyártás melléktermékét Ukrajnában tisztítják. Oroszországból származik az Egyesült Államokban használt palládium 35 százaléka, többek között a fémet fémet érzékelőkben, illetve a memória egységekben használják fel.

A csipgyártók nem éreznek közvetlen hatást, de a félvezetőgyártáshoz anyagokat szállító cégek Oroszországból és Ukrajnából vásárolnak neongázt és palládiumot is

– mondta egy névtelenül nyilatkozó japán ipari forrás a hírügynökségnek.

Ezeknek az anyagoknak a rendelkezésre állása már most is szűkös, így az ellátásra nehezedő további nyomás felemelheti az árakat, ez pedig a csipeket is megdrágíthatja

– tette hozzá.

Fotó: Shutterstock

A cégek azonban jobban felkészültek már, mint az elmúlt években a számos globális zavarok és konfliktusok által okozott tapasztalatok miatt. „Megértjük, hogy az Oroszország és Ukrajna között fennálló feszültségek miatt esetleges ásvány- és nemesgázellátási zavarokról szóló jelentések aggasztóak a félvezetőipar számára” – mondta a memóriacsipeket gyártó Micron Technology.

A Fehér Ház felszólította a csipipart, hogy diverzifikálják a forrásaikat arra az esetre, ha Oroszország megtorolja az amerikai szankciókat, amelyek eddig az orosz Északi Áramlat 2 gázvezetéket célozták Európába és néhány orosz bankot.

A legtöbb gyártó azt mondta, hogy a csütörtöki eszkaláció előtt kivárás üzemmódban voltak, egyes cégek Ukrajnából és Oroszországból is diverzifikálták a beszerzéseket, miután 2014-ben a Krím moszkvai annektálása miatt megugrott a neon ára.

A dél-koreai memóriacsipgyártó, az SK Hynix vezérigazgatója, Lee Seok-hee a múlt héten azt mondta újságíróknak, hogy a vállalat sok csiphez szükséges anyagot biztosított saját magának, és amiatt már „nem kell aggódniuk”. Az Intel azt mondta, hogy nem számol semmilyen negatív hatással. A GlobalFoundries sem számít közvetlen kockázatra, és rugalmasan keres Oroszországon vagy Ukrajnán kívüli forrásokat, akárcsak a tajvani csipgyártó United Microelectronics.

A VG korábban írt arról is, hogy kész újabb gazdasági szankciók bevezetésére az Egyesült Államok. Joe Biden elnök újabb gazdasági fegyver bevezetését lengette be a Fehér Házban, ezúttal olyat, amibe beleremegne Oroszország.

Az eszköz nem más, mint az Export Adminisztrációs Szabályzat, amellyel bel-, és külföldi vállalatoknak egyaránt megtiltják, hogy bármilyen termék exportját Oroszországba. Példaként említették a félvezetőket.