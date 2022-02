Pham Minh Hung és felesége Nguyen Thi Chi Em az internet sztárjai lettek, amikor kutyáikkal útra keltek, hogy a koronavírus-járvány terjedése elől rokonaikhoz menjenek motoron. A 280 kilométeres utazást bemutató fotók és videók futótűzként terjedtek, főként a TikTokon.

Azonban út közben elkapták a fertőzést és kórházba is kerültek, miközben a kutyákat is elzárták. Miközben a pár lábadozott, a hatóságok elővigyázatosságból lemészárolták az állatokat, szükséges megelőző intézkedésként. A lépés a vietnámi lakosság haragját váltotta ki és összetörte a gazdáik szívét is – írja a BBC.

Illusztráció

Fotó: AFP

A hasonló gyakorlat ellen 150 ezer aláírást gyűjtöttek össze, azonban a keménykezű fellépés hatására az ország sokáig viszonylag kevés fertőzéssel és áldozattal vészelte át a járványt, ám az utóbbi időben lazított a korlátozásokon és hamarosan a nemzetközi járatok is újraindulnak, a turisták előtt is megnyílik az ország.

Mindenesetre a pár a velük szimpatizáló lakosságtól 120 millió dong (több mint másfél millió forint) támogatást kapott, amiből orvosi költségeik után 15 új kölyköt tudott szerezni, köztük olyanokat, akik a kutyahúst árusító boltok felé tartottak. A gazdák azt mondták, hogy bár vigaszt nyújtanak számukra az állatok, a lemészárolt társaikat nem tudják feledni, hiszen már 6-7 éve nevelték őket.