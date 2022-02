A Privacy International, a BEUC páneurópai fogyasztói csoport, valamint több akadémikus is kiállt azon álláspont mellett, mely szerint az egyéni felhasználók számára is meg kellene teremteni a lehetőségét annak, hogy bíróság elé citálhassák amerikai techóriásokat, amiért azok megsértették a hatalmuk korlátozására irányuló Európai Uniós szabályokat – számolt be róla a Reuters.

A 31 szervezet és akadémikus által támogatott javaslat akkor született meg, amikor az uniós törvényhozók a Margrethe Vestager versenyjogért felelős uniós biztos által egy évvel korábban javasolt digitális piaci törvény (DMA) utolsó pontjait dolgozták ki.

A DMA-tervezet listájában az Apple, az Alphabet/Google, a Facebook/Meta, az Amazon, és a Microsoft is megnevezésre került.

A jelenleg hatályos szabályozás csak az üzleti felhasználóknak teszi lehetővé, hogy bepereljék a jogsértő nagyvállalatokat.

Fotó: Shutterstock

A DMA-nak biztosítania kell a lehetőséget a felhasználók számára, hogy akár egyénileg, akár kollektíven a nemzeti bíróságok előtt keresetet indíthassanak a DMA-szabályok megsértése miatt – áll az uniós intézményekhez intézett nyílt levélben.

Bár az Európai Unió jogalkotói nyitottak lennének az ötletre, az uniós országok mindeddig figyelmen kívül hagyták a kérést.

A kezdeményezés támogatói azt is kérték a jogalkotóktól és az uniós országoktól, hogy a fogyasztói szervezetek és a civil társadalom képviselői is részt vehessenek a szabálytervezet kialakításának folyamatában, hogy a felhasználók igényeik is tükröződjenek az Európai Bizottság techóriásokkal kapcsolatos döntéseiben.

A nyílt levél aláírói között olyan ismert szervezetek is szerepelnek, mint az amerikai székhelyű Digitális Demokrácia Központ (Center for Digital Democracy), az Amerikai Fogyasztói Szövetség, az Európai Polgári Szabadságjogi Unió, az Európai Digitális Jogok érdekvédelmi szervezet, az Oxfordi Egyetem, a Bécsi Gazdasági Egyetem és az Amszterdami Egyetem.