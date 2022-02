Nem fogynak a botrányok a Facebook körül. Az Egyesült Államok Értékpapír‑ és Tőzsdefelügyeletéhez (SEC) újabb két panaszt nyújtott be a Whistleblower Aid nonprofit szervezet, amely a Facebookról korábban terhelő bizonyítékokat nyilvánosságra hozó egykori alkalmazottat, Frances Haugent is képviseli – írta a The Verge.

A panaszok azzal vádolják a nevét azóta Metára változtató Facebookot, hogy

félrevezette a befektetőket a klímaváltozással és a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos félretájékoztatás ellen tett erőfeszítéseiről.

A The Washington Post által megszerzett első panasz szerint a klímaváltozással kapcsolatos félretájékoztatás könnyen fellelhető a Facebookon, így a platform azon állításai, mely szerint küzd az éghajlatváltozás tagadása ellen, nem állják meg a helyüket. A benyújtott iratok között belső dokumentumok is vannak, amelyek az alkalmazottak saját tapasztalatait összegezik.

Az egyik dolgozó arról számolt be, hogy a Watch fülön rákeresett a klímaváltozás kifejezésre, és már a második találatként egy olyan videót látott, amely a témával kapcsolatos félinformációkat népszerűsít. Az említett videó állítólag 6,6 millió megtekintést ért el. Egy másik alkalmazott állítólag sürgette a céget, hogy a félretájékoztató anyagokat távolítsa el az oldal, ahelyett, hogy megjelöli ezeket a posztokat.

A panasz kitér a Facebook Éghajlattudományi Információs Központra (Climate Science Information Center). A hiteles éghajlatváltozási információkkal kapcsolatos központját a platform 2020-ban indította el. Azt már korábban is nyilvánosságra került, hogy az oldal ismertsége és látogatottsága egyaránt elmaradt a kívánt értéktől. Ezt követően a Meta tavaly további kvízekkel, videókkal és tényközlő anyagokkal próbálta felvértezni az Éghajlattudományi Információs Központot. Ennek sikeréről sokatmondó adalék, hogy egy hónapokkal később készült tanulmány szerint az klímaváltozás tagadása még jobban elterjedt a platformon.

A másik benyújtott panasz a Facebook koronavírus-járvánnyal kapcsolatot félretájékoztatás elleni küzdelmét teszi reflektorfénybe. A panasz egy belső dokumentumra hivatkozik, ami az oldalon zajló félretájékoztatás 20 százalékos növekedését mutatja 2020 áprilisában. Egy másik, 2020 májusi dokumentum arról tanúskodik, hogy az alkalmazottak több száz karanténellenes csoport jelenlétére hívták fel a figyelmet. 2021 júliusban Joe Biden amerikai elnök vádolt meg több közösségi oldalt, köztük a Facebookot is, hogy a járványról és a vakcinákról szóló félretájékoztatással emberek halálában játszanak szerepet.

Több mint 2 milliárd embert irányítottunk a hiteles közegészségügyi információkhoz. Továbbra is el fogjuk távolítani a vakcinákkal kapcsolatos hamis állításokat, összeesküvés-elméleteket és a félretájékoztatást

– nyilatkozta az ügy kapcsán Drew Pusateri, a Meta szóvivője. Hozzátette, hogy a félretájékoztatás terjedésének megállítására nincsenek egységes megoldások, de a vállalat igyekszik megtalálni a megoldásokat, és kialakítani az irányelveket.

Frances Haugen tavaly a Wall Street Journalnak adta át a Facebook belső dokumentumainak széles tárházát. Azóta tanúvallomást tett a Kongresszus előtt, hogy megvitassa a 230. szakasz lehetséges módosításait, vagyis azt a törvényt, amely megvédi a weboldalakat a jogi felelősségre vonástól a felhasználók által közzétett illegális tartalmakért.