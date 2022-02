Az iráni külügyi szóvivő hétfőn a 2015-ös atomalku felélesztéséről szóló tárgyalások kapcsán leszögezte, hogy azok nincsenek zsákutcában, ám a nyugati delegációk képviselte befolyás erősödésével csökken a remény a megállapodásra.

Szaíd Hatibzadeh elmondta: a tárgyalások jelenlegi szakaszában fontos politikai ügyek kerültek napirendre, s emlékeztetett: Teherán meghozta a maga döntését azzal, hogy nem mondta fel az atomalkut Washington kilépése után sem.

Ám ahogyan az amerikaiak és az európai trojka befolyása nő, úgy csökken az esély a megállapodásra is

– fogalmazott Hatibzadeh, ám hozzátette azt is, hogy lehetséges a megállapodás, mégpedig hamarosan, amennyiben Teherán jogait tiszteletben tartják. Mindemellett szóba hozta az Irán és az Egyesült Államok közötti fogolycsere kérdését is, melyről párhuzamosan egyeztetnek a nukleáris tárgyalásokkal. Elmondta, egyelőre nem jutottak dűlőre, s hozzátette, hogy Washington vélhetően a nukleáris tárgyalások eredményére vár.

Fotó: Fadel Itani / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Hatibzadeh bírálta Washingtont Joe Biden amerikai elnök múlt heti, az Egyesült Államok által befagyasztott afgán vagyon felszabadításáról szóló döntése miatt is. A pénteken aláírt rendelet szerint az ott lévő mintegy hétmilliárd dolláros vagyonból 3,5 milliárdot szabadítanának fel afgán segélyezésre, az összeg másik fele pedig a 2001. szeptember 11-i terrortámadások amerikai áldozatainak családjaihoz kerülne.

Az iráni külügyminiszter is megszólalt a kérdésben és a mielőbbi megállapodás mellett szállt síkra.

Teherán mihamarabb alkut akar kötni Bécsben, de csakis nemzeti érdekei figyelembevételével

– közölte Hoszein Amirabdollahián, aki egyúttal arra intette a nyugati delegációkat, ne húzzák az időt, ám leszögezte azt is, hogy a síita állam továbbra is ragaszkodik az összes, Irán elleni szankció feloldásához.

Mindeközben az iráni legfelsőbb nemzetbiztonsági tanács főtitkára azt vetette a bécsi egyeztetésen részt vevő nyugati delegációk szemére, hogy szándékosan késleltetik a megállapodást. Ali Samháni vasárnap este közzétett Twitter-üzenetében azt írta: a Bécsben tárgyaló iráni küldöttség vezetőjével, Ali Bakeri Kánival folytatott telefonbeszélgetése meggyőzte őt arról, hogy az iráni fél dolga napról napra nehezebb, a nyugati felek pedig igyekeznek kibújni a kötelezettségeik alól.

Az al-Dzsazíra pánarab hírtelevízió weboldalán hétfőn megjelent elemzésben szakértők úgy vélték, az ukrán válságnak komoly kihatásai lehetnek az osztrák fővárosban zajló megbeszélésekre. Nem zárták ki, hogy Washington igyekszik felgyorsítani a tárgyalásokat, miközben az orosz fél – lekötendő az Egyesült Államok figyelmét – az egyeztetések lassításán fog dolgozni.

Az elemzésben kiemelték Szergej Lavrov orosz külügyminiszter megjegyzését is, amely szerint Bécsben hosszú még az út a megállapodásig. Az emelkedő olajárak mellett az iráni olaj visszatérése a világpiacra is fontos szempont lehet, noha egyes vélemények szerint az a szankciókat megkerülve most is megtalálja az útját.