Rendkívüli bejelentést tett Facebook-oldalán Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, melyben leszögezte, hogy sajnos a háborúval a legrosszabb forgatókönyv valósult meg. A külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Magyarország kiáll Ukrajna szuverenitása és területi integritása mellett.

Szijjártó kiemelte azt is, hogy részesei vagyunk a szövetségeseink között zajló egyeztetéseknek is, melyek a koordinált válaszlépésekről szólnak. Mindemellett azt is megjegyezte, most a legfontosabb feladatunk a magyar emberek biztonságának garantálása, ezért az ukrajnai magyar képviseletek – köztük a kijevi is – működnek.

Elmondta, hogy ma már többször is beszélt Íjgyártó István kijevi nagykövettel, aki többek között arról tájékoztatta, hogy az ukrán fővárosban a helyzet nyugodt abból a szempontból, hogy ott harci cselekmények nem zajlanak.

A külügyminiszter arra kérte az ország keleti és középső részén tartózkodó magyar állampolgárokat, hogy vegyék fel a kapcsolatot a kijevi nagykövetséggel,

mely biztonságot nyújt a hozzá forduló magyaroknak.

Végezetül elmondta azt is, hogy Kárpátaljával is folyamatos a kapcsolat a helyi magyarság vezetőin és a főkonzulátusokon keresztül, ott egyelőre nyugalom van. Amennyiben további lépésekre van szükség, azt időben és gyorsan megtesszük, és erről, amint lehet, a közvéleményt is tájékoztatjuk – zárta a szavait Szijjártó.