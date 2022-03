Csak átverés lenne az egész béketárgyalás?

Nem halad túl jól Oroszország ukrajnai inváziója, a gyors sikerre esélye sincs Moszkvának, hiszen a néhány naposra tervezett „speciális hadművelet” immár több mint három hete tart és egyre több életet követel a front mindkét oldalán és ami még szörnyűbb, a két sereg között ragadó civilek soraiban is.

Az öldöklő harcok ellenére Ukrajna és Oroszország delegációi viszonylag gyorsan tárgyalóasztalhoz ültek, hogy a békéről egyeztessenek. A két külügyminiszter pedig még Törökországban is találkozott egymással. A témában viszont – hiába remélték sokan – azóta sem sikerült semmilyen áttörést elérni. Sőt, rakéták mellett különböző vádakat is egymás fejéhez vágnak a felek.

Éppen ezért teszi fel a kérdést némileg jogosan a Times című lap is, amely Liz Truss brit külügyminiszterrel készített interjút. A politikus ebben elmondta: szerinte az egész béketárgyalás egy óriási átverés Vlagyimir Putyin részéről.

„Mi úgy látjuk, hogy ez az egész csak egy időhúzás Oroszország részéről, hogy sikeresen át tudja csoportosítani haderejét a frontra. Soha nem akartak áttörést elérni ezeken a tárgyalásokon” – mondta Truss.

A BBC-nek nyilatkozó források szerint Moszkva nem hajlandó komolyan beszélni és egyelőre attól is teljesen elzárkóznak, hogy Volodomir Zelenszkij ukrán elnökkel találkozzanak. Márpedig Zelenszkij többször is felszólította Putyint, hogy ha elég bátor, akkor találkozik vele. Az orosz államfő viszont továbbra sem reagál erre.

Az időhúzásra, ahogy Truss is utalt rá, azért lehet szüksége Oroszországnak, hogy az ország keleti részéről Ukrajna felé irányítsa haderejét. Az ugyanis már nyilvánvalóvá vált, hogy az eredetileg felsorakoztatott haderővel képtelenség eredményt elérni Ukrajnában. Így szükség van utánpótlásra, de ennek átcsoportosítására idő kell. Nyugati hírszerzési források szerint már most is látni csapatmozgásokat Oroszország belsejében.