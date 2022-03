Az Atlanti-Óceán közepén fekvő Azori-szigeteki Sao Jorge szigeten az elmúlt 11 napban több mint 20 ezer kisebb, a 3,3-as erősséget is elérő földrengés rázott meg – számolt be a Reuters. A Sao Jorge szigetén hirtelen megnövekedett szeizmikus aktivitás több hasonlóságot is mutat a La Palma-i Cumbre Vieja vulkán kitörése előtt észlelt földrengésekkel.

Az időseket és a mozgáskorlátozottakat már evakuálták Velas településről – ahol a legtöbb szeizmikus aktivitást regisztrálták – és sok helyi lakos is elhagyta a szigetet.

Fotó: GUIZIOU FRANCK / HEMIS.FR / AFP

Vulkánkitörés esetén akár 20 millió köbméternyi láva is felszínre törhet

– nyilatkozták a La Palma kitörését is nyomon követő Kanári-szigeteki Vulkanológiai Intézet, az Involcan szakértői kedden. Luca D'Auria, az Involcan vulkanikus megfigyelési részlegének igazgatója a Reutersnek elmondta, hogy Sao Jorge szigetén a vulkanikus tevékenység okozta talajdeformációt észleltek. „Ez akár vulkánkitöréssel is végződhet” – tette hozzá.

A földrengések intenzitása csökkent, de a lakosságnak továbbra is ébernek kell maradnia

– mondta Eduardo Farias, az Azori-szigeteki polgári védelmi hatóság vezetője. Egy velasi iskolában a tanítást is felfüggesztették, és az iskola néhány termét egészségügyi központtá alakítják át.

Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA

A szigetre olyan egészségügyi dolgozókat vezényeltek, akik korábban már nyújtottak segítséget természeti katasztrófák helyszínén – mondta Francisco Fonseca, a Sao Jorge-i egészségügyi szolgálat elnöke.

Farias hozzátette, hogy kielemzik az Involcan adatait, és arra kérte Sao Jorge szigetének 8400 lakosát, hogy ne essenek pánikba.