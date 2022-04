Elnökválasztást tartanak vasárnap Franciaországban, ahol a szavazók 12 jelölt közül választhatják ki kedvencüket, ám győztest csak akkor hirdetnek az első forduló végén, ha valamelyik jelölt megszerzi az összes leadott szavazat többségét, amire a közvéleménykutatások szerint csekély az esély. Ezért valószínűleg a következő francia elnök személyéről az első két helyen befutó jelölt részvételével tartott, április 24-i második forduló dönthet.

A következő körben az előrejelzések szerint megismétlődhet Emmanuel Macron és a szélsőjobboldali Marine Le Pen öt évvel ezelőtti versenye, hiszen legutóbb is ők ketten jutottak a második fordulóba, igaz ez akkor jóval nagyobb meglepetésnek számított mind a kettejük részéről, mint amilyennek most számítana. Macron a közvéleménykutatások szerint 26-27, míg Le Pen 24-25 százalékot kaphat az első fordulóban.

Fotó: Hugo Azmani / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

A jelöltek közül mind a 12 még délelőtt élt a szavazás lehetőségével, az élen állók közül Macron az észak-franciaországi Le Toquet üdülőhelyen, ahol feleségével egy családi ház tulajdonosa, Marine Le Pen pedig a közeli Hénin-Beaumont nevű kisvárosban, amely pártja, a Nemzeti Tömörülés egyik fő bázisa adta le a voksát.

A verseny ugyanakkor eléggé nyílt lehet, hiszen a választásra jogosult 49 millió fő mintegy harmada az utolsó pillanatokig bizonytalan volt döntésében a kutatások szerint.

A déli részvételi adatok alapján könnyen lehet, hogy sokan végül úgy döntenek, hogy nem mennek el szavazni, legalábbis a 12 órás 25,48 százalékos, a vártnál alacsonyabb részvétel erre utalhat. Öt évvel ezelőtt hasonló időpontban 3 százalékkal volt magasabb a részvétel, azonban magasabb, mint a 20 évvel ezelőtti negatív rekord, amikor délig csak a szavazók 21,4 százaléka járult az urnákhoz.

A baloldali jelöltek közül a legjelentősebb, 15-16 százalékos támogatottságot élvező radikális Jean-Luc Mélenchon abban bízik, hogy ő az egyetlen, aki beleszólhat a Le Pen-Macron párharcba, és bejuthat a második fordulóba.

Külpolitikai kérdésekben ugyanakkor eltűnik a távolság Melenchon és Le Pen között, hiszen mind a ketten ellenzik az európai integrációt és szeretnék kiléptetni Franciaországot a NATÓ-ból.

Amióta a felmérések szerint a Nemzeti Tömörülés jelöltje felzárkózott a jelenlegi államfő mellé, és a verseny fej-fej mellett halad kettejük között, több elnökjelölt már előre jelezte, hogy a Le Pen elleni fellépésre fogja kérni választóit a második forduló előtt. Az államfő környezete ugyanakkor elismerte, hogy az úgynevezett köztársasági front, amely öt évvel ezelőtt kétharmados többséghez segítette Emmanuel Macront, 2022-ben már nem biztos, hogy működni fog. Különösen, hogy Macron kampányát beárnyékolta a McKinsey tanácsadócég adócsalási botránya is. Márpedig a neoliberalizmus emblematikus vállalata az elnök számára adott tanácsokat.

Bizakodik is Le Pen pártja, a Nemzeti Tömörülés, mely úgy véli, hogy a győzelemhez még sosem álltak olyan közel, mint most. Le Pen esélyeit növelheti, hogy végül úgy tűnik hárítani tudta Eric Zemmour publicista kihívását a szélsőjobboldali szavazókért folytatott versenyben, sőt a vetélytárs megszólalásainak köszönhetően képes volt saját magát is mérsékeltebb színben feltüntetni, így szélesebb tábort megszólítani.

Le Pen azonban némileg a szerencsének is köszönheti, hogy előrébb tudott kerülni a bevándorlásellenes Zemmournál, mivel

kampányában elsősorban az életszínvonalhoz kapcsolódó kérdésekben szólalt meg,

utolsó nagygyűlésein elsősorban az áfa mérsékléséről és egyéb gazdasági kérdésekről beszélt.

Az ukrán-orosz konfliktusban vállalt közvetítői szerepe miatt a jelenlegi elnök - aki öt évvel ezelőtti megválasztása óta megszakítás nélkül a felmérések élén állt – a tervezettnél később kezdte meg kampányát, s eközben szuverenista riválisa és közte a közvélemény-kutatók szerint a különbség olyannyira, a háromszázalékos hibahatárra csökkent, hogy most először matematikailag Marine Le Pen győzelme is lehetségessé vált. Ha most tartanák a második fordulót, a pénteken megjelent öt felmérés szerint Macron 51-54 százalékot érne el, Le Pent pedig a választók 46-49 százaléka támogatná.

Az első hivatalos eredmények a voksolás este nyolc órai befejezése után várhatók. Azonban minden olyan eredmény, ami nem a Macron-Le Pen két hét múlva esedékes párharcát hozná óriási meglepetésnek számítana.