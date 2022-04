Elképesztő luxus uralkodik a Putyinhoz köthető jachton, még a WC-papír-tartó is aranyból van A közel egymilliárd dollár értékű hajó hatalmas pompában úszik. A jachthoz medence, táncparkett és óriásmozi is tartozik, de a berendezést sem aprózták el, még a WC-papír-tartó is aranyból készült. A hajón különleges antik bútorok és hangszerek találhatók.