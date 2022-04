Rendkívül gyorsan elkapkodták a Citizen Brick által piacra dobott, Volodimir Zelenszkijt ábrázoló, egyedi legófigurákat – számolt be róla az NPR.

Szintén ilyen gyorsan elfogyott az ukrán zászlós Molotov-koktélokról mintázott legó is.

Csak egy kis adománygyűjtést akartunk csinálni, de úgy tűnik, telitalálatnak bizonyult

– nyilatkozta Joe Trupia tulajdonos.

Órákon belül elfogytak, és a bevételből több mint 145 ezer dollár (csaknem 50 millió forint) folyt be a Direct Relief nonprofit segélyszervezet javára.

Fotó: Stacey Wescott / Getty Images

Trupia elmondása alapján a kereslet rendkívüli volt. A chicagói játékbolt alapvetően a játékgyűjtők apró, de hűséges közösségét szolgálja ki, az elmúlt 12 év során ikonikus legó minifigurák különleges változatait készítették el és dobták piacra.

Ezek közül a legsikeresebb Cookie Pusher névre hallgató cserkészlány és a Breaking Bad-sorozat által inspirált metlab. A játékbolt egy sztriptízbárt is készített, melynek neve Center for the Performing Arts.

A Citizen Brickhez a világ minden tájáról özönlöttek az érdeklődő e-mailek és telefonhívások az ukrajnai események által ihletett figurák iránt.

„Sok vásárlóm van, akik a világnak arról a részéről származnak. Három héttel ezelőtt még csak TikTok-videókat készítettek és játékokat gyűjtöttek, pár nappal később pedig már a metróalagutakban bujkálnak. Ez nagyon megdöbbentő volt” – nyilatkozta Trupia.

Zelenszkij elnök helytállása megdöbbentette a játékboltost.

Ha egy hónappal ezelőtt megkérdezte volna tőlem, ki Ukrajna elnöke, valószínűleg nem tudtam volna megmondani

– vallotta be Trupia.

„A hősies viselkedése nagy hatással volt rám, hogy ott maradt az embereiért, és tényleg azt az utat járta, amire éppen szükségük volt” – dicsérte az ukrán elnököt.

A Zelenszkij-figurák darabja 100 dollárba került, a Molotov-koktélokat pedig 20 dollárért lehetett beszerezni.

A Citizen Brick a hatalmas kereslet ellenére sem tervezi, hogy további mennyiséget készítsen a figurákból, mivel a Lego cég nem árulja közvetlenül a szükséges alkatrészeket.

„Többet nem tudnánk készíteni, hacsak nem kapnánk hozzá jelentős adományt közvetlenül a Legótól. Ezek elég ritka anyagok, mi magunk nem gyártjuk őket, így nem tudnánk többet gyártani” – közölte a rajongók számára rossz hírt Trupia.